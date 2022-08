Affaire Pogba : Mathias Pogba contre-attaque et dément une extorsion d’argent

Mathias Pogba prend à nouveau la parole ce mardi soir dans une longue vidéo où il répond aux diverses accusations, tout en niant les faits qui lui sont reprochés, comme une extorsion sur son frère Paul.

Dans une nouvelle vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Mathias Pogba réagit longuement à l’affaire le mâlant à son frère et dément notamment l’extorsion dont aurait été victime l’international français. « Paul prétend que l’argent qu’il a offert à ses amis d’enfance a été extorqué, facile à dire pour les médias, mais on fait quoi si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés, et qu’il y a des preuves d’un geste consenti? », écrit le frère aîne du champion du monde 2018.

« Salut à tous, quel début de semaine bien agité, commence l’attaquant sur son compte Instagram. Et je remarque que beaucoup de gens et de médias ont déjà décidés que les dires de Paul seraient la vérité ultime sans même besoin de vérifier puisque la star l’a dit et quiconque n’ayant par la même carrière devrait juste la fermer. Oui je sais, certains se moquent de la vérité par fanatisme envers Le Grand Paul Pogba, et que pour d’autres il n’y a que la Coupe du monde qui importe. Là vraiment je ne peux rien faire contre l’aveuglement volontaire. »

« Tous les propos de Paul (…) n’ont pour but que de traîner mon nom dans la boue »

« Alors je m’adresse aux autres qui veulent vraiment comprendre, poursuit Mathias Pogba, qui revient sur ses premières déclarations en vidéo samedi soir. Aussi je rappelle qu’à l’origine, je n’avais fait que dire que j’allais révéler des choses, mais au final je n’avais encore rien révélé, c’est le petit Paul paniqué et mal conseillé qui a envoyé ses soldats en robe noire. Il est celui qui a commencé à révéler des choses de lui-même de façon orientée et arrangée à sa sauce et depuis je ne fais que répondre. »

Le frère aîné de Paul répond ensuite aux accusations d’extorsion dont l’international français aurait fait part aux enquêteurs. « Car tous les propos de Paul, de l’audition de début août donc avant mes vidéos, à la réponse de ses avocats et les réponses de ses soutiens n’ont pour but que de traîner mon nom dans la boue, estime encore Mathias dans son message posté sur les réseaux sociaux. Alors je demande pourquoi se dépêcher d’affirmer que ce que j’ai à dire ne concernerait que l’histoire de sorcellerie? Parce qu’il serait difficile de parler de soi-disant chantage dans ce cas!? »

« N’est-ce pas plutôt le petit frère qui aurait trahi le grand frère? »

La diatribe de Mathias Pogba contre son frère Paul ne s’arrête pas là. Selon ses mots, l’aîné a craint pour sa vie et celle ses proches. Par conséquene il assure avoir pris les devants pour les protéger face à la trahison du champion du monde 2018.

« Donc ne vaudrait-il pas mieux se dépêcher de marteler que le grand frère serait juste un jaloux avide d’argent prêt à tout, cela pour le discréditer avant qu’il ne parle, ajoute-t-il dans sa vidéo postée ce mardi soir. N’est-ce pas à cela que servent tout les faux comptes à mon nom!? Non, on n’accepte pas le complotisme ici! »

« Le public s’énerve et accuse de trahison sans rien savoir, insiste également Mathias, qui n’hésite pas à en remettre une couche sur son jeune frère. Si le grand frère a été obligé de s’exprimer publiquement car risquant de perdre sa vie ou sa liberté du fait de son petit frère qui le veux soit mort soit en prison, n’est-ce pas plutôt le petit frère qui aurait trahi le grand frère !? Ou est-ce moins grave, parce que lui est une star mondiale, et moi un humain lambda et tous ceux comme moi, devraient accepter de mourir en silence pour la gloire du prodige injuste!? Bien sûr certains le souhaiteraient, mais désolé, je ne suis pas d’accord ! Faites-le vous si vous voulez mais moi je ne le fais pas! »

« La seule voie de survie que j’ai, c’est de dévoiler ses mensonges et son imposture. C’est pourquoi j’ai confirmé sa sorcellerie »

Le grand frère regrette ensuite d’avoir vu son cadet se perdre en chemin après avoir goûté à l’argent et à la célébrité grâce à sa carrière sportive.

« Ainsi même si vous ne le croirez pas, je me bats pour ma vie et celle de ma famille pour sortir de l’emprise et du piège de ce frère, précise encore Mathias dans sa longue prise de parole. Le monde se base sur l’apparence, pensant que tout était beau chez nous, mais la réalité est qu’il y a une famille en souffrance et en danger à cause de mon frère qui, à cause de l’argent et de la célébrité, a perdu la notion de la réalité ».

« Si ce frère ne veut pas parler et s’obstine à détruire la famille, quel choix me reste-t-il, questionne Mathias pour se défendre de ses choix. Ainsi, la seule voie de survie que j’ai, c’est de dévoiler ses mensonges et son imposture. C’est pourquoi j’ai confirmé sa sorcellerie, car ce qui importe ici, ce n’est pas que cela marche ou non ou que vous n’y croyez ou pas, c’est plutôt ce que cela implique comme méchanceté de la personne, car ces pratiques exigent que vous fassiez de mauvaises choses pour leurs rituels avec une volonté de nuire ».

« Nécessite-t-il de payer des millions d’euros à ce sorcier sur des années ? »

Dans un second temps, l’ancien joueur de Belfort accuse son frère de mensonge au sujet du sort jeté sur Kylian Mbappé qu’il aurait demandé à un marabout. « Aussi j’en profite pour demander, Paul n’avait-il nié à la base avoir recours aux marabouts, lance-t-il. Alors pourquoi a-t-il reconnu cela aux enquêteurs: « Pogba a confié aux policiers avoir déjà payé un marabout de son entourage, pour se protéger des blessures » et se protéger des blessures, nécessite-t-il de payer des millions d’euros à ce sorcier sur des années ? Et les enquêteurs et le fisc pourront facilement vérifier cela auprès de la banque centrale de Londres. »

Enfin, Mathias Pogba conclut son intervention en niant les extorsions, estimant que le paiement de Paul, qui serait de 100.000 euros, était bien déclaré et surtout consenti par le milieu de la Juventus et de l’équipe de France.

« Aussi, dans son acharnement à discréditer tous ceux qui connaissent ses petits secrets, Paul prétend que l'argent qu'il a offert à ses amis d'enfance a été extorqué, facile à dire pour les médias, mais on fait quoi si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés, et qu'il y a des preuves d'un geste consenti !? Ce n'est pas pareil, n'est-ce pas ? En tout cas, je suis content d'être soutenu dans cette épreuve et je suis vraiment reconnaissant envers mes grands frères et tous ceux qui croient en moi