Affaire Sano et Cie : l’ambassadeur d’Allemagne présent à la Cour d’Appel

Le nouvel ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne en Guinée est présent jeudi dans la salle d’audience de la Cour d’Appel de Conakry où Abdourahmane Sano et Cie attendent d’être situés sur leur sort.

Poursuivis pour “manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles à l’ordre public”, les cinq membres du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) ont été arrêtés en octobre dernier et condamnés à de lourdes peines.

Elisa Camara