Affaire Sidy Diallo: « on est en train de mener les enquêtes d’abord » (Fabou)

L’heure n’est pas pour le moment à la présentation à la DCPJ des présumés complices de l’évasion à la maison centrale de Conakry de Mohamed Sidy Diallo, mais plutôt aux enquêtes. C’est ce qui a été confié à Mediaguinee ce lundi 19 juillet par le patron de la direction centrale de la police judiciaire ( DCPJ), l’Inspecteur général Aboubacar Fabou Camara.

« On est en train de mener les enquêtes d’abord. Donc, on ne peut pas parler de présumés complices pour le moment. C’est quand les faits sont établis qu’on parle de présumés complices. Il faut qu’on soit d’abord sûr de ce qu’on dit », a déclaré l’inspecteur général de police Aboubacar Fabou Camara.

A préciser que c’est hier dimanche que le présumé cerveau du kidnapping de l’opérateur économique Dansoko, Mohamed Sidy Diallo, s’est évadé de la maison centrale de Conakry pour une 2ème fois. Et dans cette évasion, quelques personnes sont pointées du doigt. Il s’agit du régisseur adjoint, du gardien principal, du gardien chef adjoint et un certain Malick, garde pénitentiaire, qui reste introuvable pour le moment.

Elisa Camara

+224654957322