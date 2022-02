Affaire Sidya Touré vs patrimoine bâti: la décision attendue le lundi 28 février

Tout comme Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré aussi à jusqu’au lundi 28 février à 08 heures pour savoir s’il doit définitivement quitter ou pas sa résidence de la minière après 25 ans d’occupation. En tout cas, c’est ce qui est ressorti du procès en référé qui l’oppose au patrimoine bâti devant le tribunal de première instance de Dixinn, ce vendredi, 25 février 2022.

Selon, l’un des avocats du champion de l’UFR, Me Salifou Béavogui : « Nous avons suffisamment débattu avec les avocats de l’état. Et finalement, la décision est attendue au lundi matin, à 08 heures. Mais ce qu’il faut retenir, nous venons de sortir de 12 années d’injustice et d’arbitraire. Nous avons estimé qu’avec le changement intervenu, tout pouvait rentrer en ordre et que désormais, la justice est la boussole. La boussole qui doit diriger tous les actes. Donc, avec cet espoir, nous pensons que nos prétentions seront acceptées par le tribunal »

Plus loin, l’avocat a rappelé les conditions dans lesquelles son client est devenu propriétaire de son domicile de la Minière.

« C’est depuis plus de 25 ans, monsieur Sidya Touré est légitime propriétaire d’une parcelle numéro 13 du 24 du plan cadastral de Taouyah cité, qu’ il a légalement et régulièrement acquise depuis le 04 décembre 1996, par un décret présidentiel contre le paiement d’une somme intégrale de 33 millions 423 milles 600 francs guinéens »

Elisa Camara

