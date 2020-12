Affaire Souleymane Condé et Youssouf Dioubaté: le verdict attendu le13 janvier…

Poursuivis pour des faits “production, diffusion, et mise à la disposition d’autrui de données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publique”, Souleymane Condé et Youssouf Dioubaté, tous membres du FNDC, placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry depuis le mois de septembre dernier seront situés sur leur sort le 13 janvier prochain au tribunal de première instance de Dixinn. C’est ce qui est ressort de l’audience qui a eu lieu ce mercredi 30 décembre.

Dans son réquisitoire, le procureur Sidy Souleymane N’Diaye a demandé au tribunal de les condamner aux peines d’emprisonnement de 5 ans et au paiement d’une amende de 300 millions de francs guinéens.

Une demande du procureur qui a été mal perçue par la défense, qui à travers Me Salifou Béavogui a déclaré que la seule option de Sidy Souleymane N’Diaye est de faire mal à tous ceux qui tiennent tête au régime en place. Ajoutant qu’il espère que la juge ne va pas suivre le procureur dans sa réquisition.

C’est après tous ces débats contradictoires que la juge a renvoyé l’affaire au 13 janvier prochain pour la mise en délibéré.

Elisa Camara

