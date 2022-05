Affaire Tamba-Esther: Korbonya Baldé inculpé et déféré à la Maison centrale

Arrêté samedi dernier, l’influenceur sur Facebook Ibrahima Korbonya Baldé a été inculpé ce mardi, 17 mai par le tribunal de première instance de Mafanco et placé sous mandat de dépôt à la Maison centrale de Conakry.

Ibrahima Korbonya Baldé, communicant du Rpg Arc-en-ciel (ex-parti au pouvoir) est poursuivi pour des faits « de menaces de mort, d’injures, de production, de diffusion et mise à disposition d’autrui de données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publics, divulgation de fausses informations, le tout, par le biais d’un système informatique et sur les réseaux sociaux, notamment Facebook » commis au préjudice de Tamba Zacharie Millimouno, journaliste au Groupe Hadafo Médias.

Rencontré sur les lieux, l’avocat du concerné, Me Salifou Béavogui a promis de se battre pour que son client puisse recouvrer sa liberté dans les prochains jours.

« J’ai tenté de plaider pour la cause de mon client en persuadant le juge d’instruction que Korbonya pouvait bien rester en liberté et faire face à la procédure. Que sa détention n’était pas nécessaire. Mais malheureusement je n’ai pas été compris. C est une autre bataille judiciaire qui s’ouvre parce que je relèverai systématiquement appel contre cette ordonnance et autres procédures que je vais initiées pour qu’il puisse être rapidement libéré. Peu importe le passé de la personne. Une fois pour toutes, l’avocat c’est comme le médecin ».

Elisa Camara

+224654957322