Affaire Tamba-Esther: Korbonya Baldé libéré !!

Placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry depuis le 17 mai dernier, le communicant de l’ex-parti au pouvoir, RPG arc-en-ciel, Ibrahima Korbonya Baldé a recouvré sa liberté dans la matinée de ce mardi 07 juin.

Contacté par Mediaguinee, l’avocat du concerné, Me Salifou Beavogui a confirmé l’information.

: » Oui, c’est vrai », a t il coupé court sans faire de commentaire.

A noter que le jeune Korbonya était poursuivi pour des faits » de menaces de mort, d’injures, de production, de diffusion et mise à disposition d’autrui de données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publics, divulgation de fausses informations, le tout, par le biais d’un système informatique et sur les réseaux sociaux, notamment Facebook » commis au préjudice de Tamba Zacharie Millimouno, journaliste au Groupe Hadafo Médias.

Elisa Camara

