Affaire Tamba-Esther : Korbonya Baldé pas (encore) libre !!!

Contrairement à la rumeur qui circule sur les réseaux sociaux, Ibrahima Korbonya Baldé, influenceur sur Facebook et communiquant du Rpg Arc-en-ciel (ex-parti au pouvoir) n’est pas libre.

Le jeune influenceur est détenu à la direction centrale de la Police judiciaire (DCPJ) depuis samedi dernier à la demande du procureur de la République près le tribunal de première instance de Conakry qui a instruit dans une correspondance le directeur central de la police judiciaire (DCPJ) d’ouvrir sans délai des enquêtes autour de Ibrahima Korbonya Baldé, Mamadou Samba Barry et autres pour « des faits de menaces de mort, d’injures, de production, de diffusion et mise à disposition d’autrui de données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publics, divulgation de fausses informations, le tout, par le biais d’un système informatique et sur les réseaux sociaux, notamment Facebook » commis au préjudice de Tamba Zacharie Millimouno, journaliste au Groupe Hadafo Médias.

Contacté lundi par la rédaction de Mediaguinee, son avocat Salifou Béavogui avec qui nous avons difficilement soutiré des informations a confié : « mon client a été déféré par devant le tribunal de première instance de Mafanco ce lundi aux environs de 14 heures où il est resté jusqu’au-delà de 15 heures. Et, le procureur a demandé de le ramener à la DCPJ pour revenir demain matin ».

Elisa Camara