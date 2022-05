Affaire Tamba-Esther: la Cour d’Appel ordonne la remise en liberté de Korbonya Baldé

[Information Mediaguinee]. A travers une bataille judiciaire, Me Salifou Béavogui est parvenu à obtenir ce lundi 23 mai devant la chambre de contrôle de l’instruction de la Cour d’Appel de Conakry la remise en liberté du communicant de l’ex-parti au pouvoir RPG arc-en-ciel, Ibrahima Korbonya Baldé. Une décision qui est sans recours, en application de l’article 294 du code de procédure pénale.

Selon une source juridicaire, la décision a ordonné la remise en liberté et placement sous contrôle judiciaire du jeune Korbonya, poursuivi pour des faits « de menaces de mort, d’injures, de production, de diffusion et mise à disposition d’autrui de données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publics, divulgation de fausses informations, le tout, par le biais d’un système informatique et sur les réseaux sociaux, notamment Facebook » commis au préjudice de Tamba Zacharie Millimouno, journaliste au Groupe Hadafo Médias.

Elisa Camara

+224654957322