Affaire Thierno Mamadou : le ministre Wright annonce la clôture du dossier à la fin du mois

Deux mois après la mort par balle du jeune Thierno Mamadou Diallo, élève en classe de 10 ème année, âgé de 19 ans, lors des manifestations du juin dernier, liées à l’augmentation du prix du litre du carburant à la pompe, sur la route Le Prince, le ministre de la Justice garde des Sceaux et des Droits de l’Homme a reçu la famille de la victime mardi 16 août à la chancellerie.

Lors des échanges Alphonse Charles Wright a rassuré la famille du jeune garçon que sa position n’a pas changé et ne changera jamais dans ce dossier qui, dit-il, lui tient à cœur depuis qu’il était à la tête du parquet général.

Poursuivant, Alphonse Charles Wright a émis le souhait à ses hôtes d’organiser « une cérémonie de sacrifice à la mémoire du défunt un jour qui sera choisi par la famille’.

En retour, la délégation composée de l’oncle paternel et du frère de Thierno Mamadou Diallo s’est réjouie de cette nouvelle et a promis de répondre très rapidement à la sollicitation du garde des sceaux.

La délégation de la famille éplorée a remercié pour sa part le ministre Wright pour tous les efforts consentis pour la manifestation de la vérité depuis la survenue de l’acte malheureux et a laissé entendre qu’elle a une totale confiance en la justice guinéenne à travers le garde des sceaux. Dans sa besace, la famille du jeune tué le 1er juin dernier a félicité le patron de la justice guinéenne pour sa nomination à la tête de la chancellerie avant de formuler des prières et des bénédictions à l’endroit du défunt mais aussi pour la consolidation de l’unité nationale et la paix dans le pays en cette période de transition.

Pour finir, il faut retenir que lors des échanges, l’ancien Procureur Général Près la Cour d’Appel de Conakry a révélé que l’enquête dans ce dossier doit être clôturée d’ici la fin de ce mois d’août afin que le jugement puisse débuter.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08