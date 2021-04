Affaire ‘’viol d’une élève par un enseignant’’ à Kankan : le TPI apporte des précisions

C’est au mois de février dernier qu’un enseignant du lycée-collège Marien N’gouabi a été accusé de viol sur son élève au quartier Bordo, dans la périphérie de la commune urbaine de Kankan. Après examen et analyse de ce dossier au niveau du Tribunal de première instance de Kankan, le procureur Aly Touré fait le point de l’affaire : « Après analyse et examen de la procédure, nous avons requis l’ouverture d’une information en saisissant le cabinet du Juge d’instruction, le dossier est transmis à ce magistrat. Monsieur Paul Mara a été régulièrement entendu en première comparution, inculpé pour les faits de viol et placé sous mandat de dépôt au mois de février dernier. »

Pour ce qui concerne la détention préventive de l’enseignant Paul Mara inculpé pour viol, le procureur près le tribunal de première instance de Kankan précise : « A l’heure où je vous parle, Paul Mara qui est inculpé de viol est actuellement à la maison centrale de Kankan où il est en détention préventive. »

Au lendemain de ce viol, la victime Fatoumata Condé aurait été conduite à Bamako au Mali pour des soins médicaux, à en croire le procureur Aly Touré.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan