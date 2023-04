Affaire ZMC/ Remy Lamah : les plaidoiries et réquisitions programmées pour le 22 mai prochain

Suite à l’absence de l’ancien Premier ministre du régime déchu, Dr Ibrahima Kassory Fofana, en qualité de témoin, le procès dans l’affaire de « corruption dans la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics et complicité » qui oppose l’ancien ministre de la Santé, le général à la retraite Remy Lamah, à la société chinoise ZMC qui devrait se poursuivre, ce lundi 24 avril 2023 devant la chambre du jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) a été finalement renvoyé au 22 mai prochain pour plaidoiries et réquisitions.

Interpellé par la cour dès l’ouverture des débats concernant l’absence de l’ex Premier ministre, Dr Kassory Fofana qui devrait comparaître à l’audience du jour en qualité de témoin, le parquet spécial représenté par le procureur Moustapha Mariam Diallo a demandé de se passer du témoignage de l’ex locataire de la Primature guinéenne qui est hospitalisé depuis plusieurs mois maintenant et de renvoyer l’affaire pour plaidoiries et réquisitions.

Un avis du parquet que la défense et la partie civile ont partagé.

Et, c’est ainsi que le président Francis Kova Zoumanigui a clôturé les débats et renvoyé l’affaire au 22 mai prochain pour plaidoiries et réquisitions.

À rappeler que devant cette juridiction, le général Remy Lamah est accusé par la société chinoise ZMC qui était chargée de la fourniture à la Guinée des produits pharmaceutiques, obstreticaux et néonataux de soins d’urgence pour les femmes et les bébés d’avoir résilié son contrat au profit de la société Soguimap. Un contrat portant sur un montant de 102 milliards de francs guinéens.

Elisa Camara

