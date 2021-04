Affaires Etrangères : Alpha Condé crée la commission nationale de la francophonie (décret)

Dans un décret rendu public dans la soirée de ce lundi, 26 avril 2021 à la télévision nationale, le président de la République, Pr Alpha Condé a créé auprès du Ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger un organe consultatif dénommé : “commission nationale de la francophonie” en abrégé ‘’CNF’’.

Selon le décret, cette commission est chargée d’organiser la participation de la Guinée à toutes les instances de la francophonie « notamment aux sommets des chefs d’Etats et de Gouvernements des pays ayants le français en partage ; D’organiser la participation de la Guinée aux conférences des ministres en charges de la francophonie ; De représenter la Guinée dans les relations avec toutes les institutions de la francophonie ; De composer et de donner son avis sur les programmes et activités relatifs à la francophonie ; De coordonner au niveau national les activités relevant de la francophonie et de veiller à l’application des conventions internationale à la matière ; De coordonner l’organisation de la journée annuelle de la francophonie ; D’harmoniser et de rationnaliser les programmes multilatéraux francophones ; De participer à la promotion des investissements de pays membres de la francophonie en Guinée, en facilitant les échanges entre les organismes francophones d’investissements et les promoteurs de projets nationaux ; De constituer et de promouvoir une documentation sur la francophonie… »

En ce qui concerne l’application du présent décret, « le Ministre en charge des Affaires Etrangères, le ministre en charge de la Culture, le ministre en charge des Finances et le ministre en charge du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret. »

Elisa Camara

