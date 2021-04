Affrontements autour de la mosquée Turque de Bambéto : que s’est-il passé réellement ?

Dans la nuit du dimanche 25 avril 2021, aux alentours de 21h, des altercations ont éclaté à la Mosquée Turque de Koloma, située à quelques centaines de mètres du rond-point de Bambeto, entre la police et les fidèles musulmans venus pour la prière surérogatoire appelée “Nafila”. Ce lundi, un des reporters de Mediaguinee s’est rendu sur place pour constater les faits.

Arrivé sur place, on a trouvé que les imams sont absents. Une source nous a laissé entendre qu’il a été appelé par la Ligue islamique pour discuter autour de la question. Tout en acceptant de s’exprimer sous le couvert de l’anonymat, un responsable éducatif au sein de ladite mosquée s’est confié à notre reporter. « Pour le cas d’hier, on était au niveau du dernier rakat et moi j’étais dans la cour de l’esplanade. Subitement, j’ai entendu des coups de fusil et des gaz lacrymogènes, dans la cour. On a même ramassé des flacons de gaz lacrymogènes mais je ne peux pas vous les montrer parce que je ne suis pas habilité à le faire », dit-il. Ajoutant qu’il y a évidemment plusieurs blessés mais pas par balles plutôt suite aux bousculades. Les gens sautaient de partout pour chercher une échappatoire, parce que les policiers ont bloqué l’accès à la sortie. Derrière la cour, les policiers ont cassé les vitres de 5 véhicules avec leur fusil et ont retiré de force plusieurs téléphones », a-t-il raconté. Pour finir, il a tenu à rappeler : « c’est la première fois qu’un pick-up de la police se stationne aux alentours de la mosquée. Que font-ils ici réellement? »

Une autre source, qui a vécu la scène, a bien voulu se confier à nous en donnant une information contraire à la première. « Les jeunes ne viennent pas pour prier. Certains d’entre eux viennent pour rester derrière la cour et empêcher les automobilistes de circuler. Je me rappelle même, les policiers sont venus à la mosquée pour rencontrer les imams pour qu’ils demandent aux jeunes de rester dans la cour afin de libérer la route, parce que quand ils restent derrière la cour, ils provoquent les policiers », dit-il.

De là, on est allé à la Compagnie Mobile d’Intervention et de Sécurité Numéro 2 (CMIS) de Soloprimo. Sur place, l’agent de sécurité qu’on a trouvé à la porte nous a demandé de patienter pour qu’il puisse se référer à sa hiérarchie. Après une dizaine de minutes, un autre agent est sorti pour nous dire que “le commandant est absent, il est allé à Coleah au ministère de la de la Sécurité et que ce n’est pas évident qu’il rentre au bureau ce soir, de revenir demain matin si possible’’.

Mamadou Yaya Barry