Afrik Info Radio 91.3 sur le bouquet Canal+ 553

Le groupe Afrik Info Médias a le plaisir d’annoncer à ses auditeurs et auditrices que Afrik Info Radio 91.3 FM MHZ est disponible sur le bouquet Canal+ 553 et partout dans le monde pour un confort d’écoute.



Le groupe Afrik Info Médias est fier de la portée des émissions et de la qualité d’écoute d’Afrik Info Radio 91.3 FM MHZ grâce au retour flatteur des millions de valeureux auditrices et auditeurs à travers le monde et sur toutes les plateformes digitales.



Par la même occasion, le groupe Afrik Info Médias est heureux d’annoncer aux téléspectateurs que AfrikInfoTV sera aussi sur les bouquets Canal+ dans les prochains mois.



Le groupe Afrik Info Médias remercie le groupe Canal+ pour la confiance qu’il lui accorde.



Le groupe Afrik Info Médias est à l’écoute des auditeurs et téléspectateurs pour garder la dimension panafricaine de ses services et rester à la portée de tous.



Afrik Info Médias, le média panafricain par excellence, à votre service sur la 91.3 et sur les bouquets Canal+ 553.



Ibrahima Diallo

PDG du Groupe Afrique Info Médias.