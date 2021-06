Afrikinfo médias recrute

Dans le cadre du renforcement de son équipe de production et de rédaction, Afrikinfo médias lance un appel à candidature pour le recrutement de six (6) opérateurs de prise de vue pigistes et six (6) journalistes pigistes, pour la période allant du 02 août 2021 à huit (08) heures au 31 octobre 2021 à seize (16) heures.

Opérateur de prise de vue pigiste

Condition à remplir :

Etre un (e) professionnel(le) en matière de prise de vue et disposant d’appareil vidéo performant ;

Résider dans l’une des capitales régionales suivantes : Boké, Kindia, Mamou, Labé, Kankan, Faranah et Nzérékoré ;

Etre dynamique et prêt (e) à travailler sous pression ;

Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques ;

Accepter de se rendre à Conakry pour suivre une formation pratique au siège d’Afrikinfo médias avant d’être déployé(e) dans la région ;

Etre de bonne moralité et jouir des droits civils et politiques;

Maîtriser les outils de communication et de diffusion de l’information ;

Avoir une excellente capacité de rédaction et de communication en français ;

Avoir des expériences en reportage serait un atout.

Pièce à fournir

Une demande manuscrite adressée au directeur général d’Afrikinfo médias

Un curriculum vitae bien détaillé

Des copies simples des diplômes

La photocopie simple de la carte d’identité nationale ou du passeport

Type de contrat :

A durée déterminée

Durée du contrat :

Du 02 août 2021 à huit (08) heures au 31 octobre 2021 à seize (16) heures

Nombre de postes à pourvoir :

Six (6)

Critère de sélection :

Etre citoyen d’un pays africain ;

Etre âgé(e) de plus de 18 ans au moins au 31/12/2020

La maîtrise de deux (2) langues de la région serait un atout.

Journalistes pigistes

Conditions à remplir

Etre titulaire d’un diplôme en communication ou journalisme

Avoir au moins un an d’expérience dans le métier de journaliste

Accepter d’être déployé (e) dans les localités de la région

Résider à Boké, Kindia, Mamou, Labé, Kankan, Faranah, Nzérékoré.

Etre dynamique et prêt (e) à travailler sous pression ;

Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques ;

Accepter de se rendre à Conakry pour suivre une formation pratique au siège d’Afrikinfo médias avant d’être déployé(e) dans la région ;

Etre de bonne moralité et jouir des droits civils et politiques;

Maîtriser les outils de communication et de diffusion de l’information ;

Avoir une excellente capacité de rédaction et de communication en français ;

Avoir des expériences en reportage serait un atout.

Pièce à fournir

Une demande manuscrite adressée au directeur général d’Afrikinfo medias

Un curriculum vitae bien détaillé

Des copies simples des diplômes

La photocopie simple de la carte d’identité nationale ou du passeport

Type de contrat :

A durée déterminée

Durée du contrat :

Du 02 août 2021 à huit (08) heures au 31 octobre 2021 à seize (16) heures

Nombre de postes à pourvoir :

Six (6)

Critère de sélection :

Etre citoyen d’un pays africain ;

Etre âgé(e) de plus de 18 ans au moins au 31/12/2020

La maîtrise de deux (2) langues de la région serait un atout.

Dépôt du dossier de candidature:

Uniquement par voie électronique au numéro Whatsapp suivant :

00224 628541753 ou encore à l’adresse mél suivant : contact@afrikinfomedias.com.

NB : Les fichiers à envoyer doivent être uniquement et obligatoirement au format PDF ;

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

Date limite de validité:

Vendredi 10 septembre 2021 à 16 heures.

Le Directeur général