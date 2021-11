AfrikInfoMedia : Mouctar Bah nommé directeur du Groupe, Aboubacar Sakho directeur AfrikInfo fm

Par décision, Ibrahima Diallo a nommé Mouctar Bah, journaliste (RFI, AFP) directeur du groupe AfrikInfoMedia, Aboubacar Sakho, directeur AfrikInfo Fm

Décision N°_002____/AfrikInfoMedia/PDG/ 2021

Vu les arrêtés du Ministère de l’Information et de la Communication portant agrément des médias du groupe AfrikInfoMedia du 18 mai 2021 ;

Vu le règlement intérieur du groupe AfrikInfoMedia ;

Vu les dispositions et lois régissant le travail en République de Guinée ;

Vu les nécessités de service ;

Le Président Directeur Général

Décide :

Article 1 : les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci- après :

– Directeur du groupe AfrikInfoMedia

Mr Mouctar Bah Journaliste (RFI/ AFP)

– Directeur d’AfrikInfo FM.

Mr Aboubacar Sakho Journaliste

– Directrice d’AfrikInfoTV

Mme Carter Hawa Kaporo Soumah journaliste

– Directeur de l’information, des programmes et du développement du groupe AfrikInfoMedia

Mr Mamadou Alpha Sow journaliste (www.guineesignal.com)

-Directeur commercial et Marketing du groupe AfrikInfoMedia.

Mr Thierno Amadou Diallo expert et consultant en gestion commerciale et en stratégie de communication et Marketing.

-Responsable des ressources humaines du digital et de la production des émissions du groupe AfrikInfoMedia

Mr Mohamed Touré ingénieur informatique

-Responsable de la régie d’Antenne de AfrikInfo

Mr Thierno Mohamoud Karakan Diallo journaliste

– Chef de la section culturelle du groupe AfrikInfoMedia

Mr Abdel Aziz BALDE (Mam Campbell) journaliste

– Chef de la section des Sports du groupe AfrikInfoMedia

Mr Mohamed Lamine Sylla journaliste sportif

-Chef du service infographie

Mr Alamidé Baldé infographe

– Rédacteur en chef d’AfrikInfo FM

Mamadou Saliou Diallo journaliste

– Rédacteur en chef d’AfrikInfo TV

Mr Alpha Oumar Barry journaliste précédemment rédacteur en chef adjoint du groupe EVASION

-Secrétaire général des Rédactions du groupe AfrikInfoMedia

Mr Koulouba Koivogui journaliste

-Responsable logistique et événementiel du groupe AfrikInfoMedia

Mr Ousmane Cherif spécialiste en Marketing et de l’événementiel

– Chargé de Mission du groupe AfrikInfoMedia

Mr Abdoulaye Madiariou Barry spécialiste en relation internationale

– Attaché de cabinet du PDG du groupe AfrikInfoMedia

Mr Seydouba Camara dit Toubombé

Article 2 : la présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistrée et publiée partout où besoin sera.

Fait à Conakry, le 13 Novembre _______2021

Ibrahima Diallo

Ampliation

PDG….1

DG…….1

DRH……1

ARCH….1/4