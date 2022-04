Afrique centrale : Louncény Fall fait ses adieux au président João Lourenço

L’ancien Premier ministre guinéen quitte son poste de représentant spécial et chef du bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale. François Louncény Fall a fait ses adieux au président angolais, João Lourenço.

« Ce jour à Luanda, j’ai fait mes adieux au président João Lourenço. Je l’ai remercié pour son soutien et félicité pour ses réformes et leadership de l’Angola dans l’intégration régionale, paix et sécurité en Afrique centrale, notamment la réforme de la CEEAC et le processus de paix en république centrafricaine », a tweeté François Louncény Fall.

L’ancien ministre des affaires étrangères a été nommé le 21 février 2017, au bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA)..

Sadjo Bah