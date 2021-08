Afrobasket 2021 : La Guinée battue sur le fil 60 – 61 par la Centrafrique

Dans la 2ème journée du groupe B de l’Afrobasket, la Centrafrique s’est imposée sur le fil contre la Guinée 61 – 60.

Dans le premier quart, les centrafricains dominaient déjà la Guinée par huit (08) points d’écart. (20-12). Avec un sursaut des guinéens dans le second quart, la Centrafrique ne menait que par un (01) point d’écart (33-32) à la pause.

Au retour des vestiaires, les centrafricains ont commencé à creuser l’écart. Mais avec un immense Cédric Mansaré, la Guinée s’est accrochée mais a fini par perdre dans les dernières secondes du quatrième et dernier quart par le match 60 – 61.

Une deuxième défaite synonyme d’élimination puisque l’équipe guinéenne n’a plus son destin en mains. Dans l’autre match du groupe, la Tunisie sera opposée à l’Égypte, ce soir.

Pour disputer les barrages qualificatifs, l’Égypte doit perdre contre le tenant du titre, la Tunisie ce soir et la Guinée battre l’Égypte lors de la dernière journée du groupe.

Sadjo Bah