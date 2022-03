AG de l’UDRG: “le CNRD doit accélérer le processus… » (Bah Oury)

De retour au pays après plusieurs mois d’absence, le président de l’UDRG, Bah Oury a, dans une ambiance bon enfant repris ce samedi 12 mars 2022, l’Assemblée Générale de sa formation politique à son siège à Kipé-Dadiya, dans la commune de Ratoma. Très enthousiasmé de retrouver les militants et responsables de l’UDRG.



Dans son intervention, le président de l’UDRG a fait savoir que suite à ce qui se passe actuellement à travers le monde, la classe politique guinéenne, toutes tendances confondues, doit mettre en avant l’intérêt national. «C’est quoi l’intérêt national ? C’est de faire en sorte que chaque Guinéen puisse se sentir concerné et évoluant dans une logique de convergence pour satisfaire ce qui nous unit. Avoir la stabilité, avoir un processus politique transparent et inclusif et avoir la possibilité d’espérer que demain sera mieux que la situation actuelle et celle d’hier. Et c’est la responsabilité politique de la classe politique tout entière d’évoluer dans cette direction. », a-t-il précisé.

Poursuivant, il dira ceci: « la tension ne peut pas nous permettre d’avoir la lucidité pour savoir ce qu’il faut faire alors que les temps sont durs et c’est la raison pour laquelle le CNRD, dans les conditions actuelles où il y a des difficultés, doit accélérer le processus qui permet aux responsables tant politiques, sociaux, militaires et autres de se retrouver et d’échanger, de partager pour convenir de la meilleure manière de faire en sorte que la transition guinéenne puisse aller dans une bonne direction dans l’intérêt de tous, pas pour l’intérêt d’un clan ou l’intérêt d’une région mais pour l’intérêt de la Guinée entière.»

Plus loin, Bah Oury dira ceci: « C’est un réconfort pour dire à tout le monde qu’aucune ethnie ne peut gouverner seule, aucune ethnie ne peut s’accaparer du pouvoir à elle seule, aucun clan ne pourra dire que sans eux rien est possible, c’est le partage, la concertation, c’est l’assurance de donner à tous les Guinéens la chance d’exister, de savoir la Guinée c’est le pays où ils ont des droits, où ils ont des responsabilités, où ils doivent faire leur vie et la vie de ses enfants. C’est l’essentiel. Rien n’est encore tard pour remettre les pendules à l’heure et aller dans la bonne direction pour l’intérêt de la Guinée et l’intérêt du pays tout entier et l’intérieur de la sous-région.»

