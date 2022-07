AG de l’UFR: « le CNRD a un candidat dans l’ombre » (Saïkou Yaya Barry) 

Au cours de l’assemblée générale du parti qui s’est tenue, ce samedi 02 juillet au siège situé à Matam, le secrétaire exécutif de l’Union des forces républicaines (Ufr) de Sidya Touré, Saikou Yaya Barry a accusé le CNRD, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, de vouloir confisquer le pouvoir en imposant un candidat de leur choix à la tête de la Guinée.

Selon lui : « si jusqu’à présent la transition ne marche pas, retenez très bien, c’est parce que le CNRD n’a pas voulu, c’est parce que le CNRD a un agenda caché, c’est parce que le CNRD ne veut pas quitter le pouvoir, c’est parce que le CNRD a un candidat dans l’ombre ».

On est en train de nous vendre qu’ils n’ont pas de candidat et qu’ils sont neutres, a-t-il martelé: « La première des choses, si tu n’es pas candidat ou tu n’as pas de candidat, tu as fait une charte, on ne t’a pas torturé ni attaché pour faire ta charte et tu dis les membres de la transition ne seront pas candidats, mais le CNRD c’est qui ? C’est l’organe de transition, et les membres du CNRD sont l’organe d’orientation de la politique générale du CNRD et du pays. S’ils ne doivent pas être candidats mais on doit les connaître. C’est là où ils sont en train de tâtonner, ils n’ont pas que des imbéciles en Guinée, il y a des gens qui sont intelligents ici, qui voient mieux qu’eux. Ils sont en train de se fourvoyer lamentablement, parce que ça ne peut pas marcher comme ça ».

