AG de l’UFR: « le retour au pays d’Alpha Condé est une victoire du peuple de Guinée » (Goyo Zoumanigui)

Le retour au pays hier vendredi de l’ex président guinéen, Alpha Condé après un séjour médical à Abu Dhabi s’est invité, ce samedi 09 Avril, à l’assemblée générale de l’union des forces républicaines,( Ufr), de Sidya Touré.

Selon, le 1er vice-président du parti, Bakary Goyo Zoumanigui, le retour au pays du président Condé est une victoire du peuple de Guinée. Car, à l’en croire ce retour du président déchu est dû à la pression faite par la population sur le CNRD.

« Alpha Condé a été ramené au pays. Et, c’est une victoire du peuple de Guinée. Parce que c’est le peuple de Guinée qui a exigé qu’il faut ramener Alpha Condé au pays. Déjà certains de ses anciens ministres sont à l’hôtel 5 étoiles de coronthie. La roue de l’histoire tourne. C’est pourquoi dans la vie si tu ne peux pas faire du bien, ne fais pas de mal. Et, le pouvoir n’est pas fait pour faire du mal, c’est fait pour faire du bien. En 11 ans, nous savons ce que nous avons vécu. Aujourd’hui personne ne nous dira le contraire. On pensait que c’était le bon choix. Voilà, la preuve est là. On ne l’apprend à personne, en Guinée ici nous savons qui est Alpha Condé. Si on vous dit l’argent que ce régime a détourné, il n’y a pas de comparaison de tous les gouvernements qui sont passés depuis Sékou Touré jusqu’à Dadis. Il n’y a pas de corruption, de détournement autant que lorsque Alpha Condé a été président. C’est des milliards de dollars qui ont été volés par cette équipe. Il n’a rien de positif pour le pays », a déclaré Goyo Zoumanigui devant un parterre de militants.

