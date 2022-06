AG du PEDN. « La transition va durer si la violence continue, soyez-en sûrs » (Lansana Kouyaté)

Le Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN) a tenu son assemblée générale à Taouyah, dans la commune de Ratoma, ce samedi 4 juin 2022. Cette rencontre des militants à la base et les responsables de cette formation politique dirigée par Lansana Kouyaté a débuté par la présentation des nouveaux adhérents, suivie des commentaires sur l’actualité sociopolitique, notamment la récente protestation contre la hausse du carburant qui, malheureusement, a enregistré des morts.

Le président du PEDN, devant ses militants et surtout ceux qui sont venus fraîchement pour grossir les rangs du parti, a demandé de ne pas se décourager.

Pour commencer, Lansana Kouyaté a rappelé que l’objectif de la rencontre des 88 formations politiques le jeudi dernier c’est de les mettre ensemble, pour la sérénité des Guinéens, pour la paix en Guinée. Avant d’exhorter les uns et les autres à bannir la violence dans leurs démarches.

» Pas de violence, refusons la violence pour que le pays puisse avancer. Ceux qui aspirent à cela, c’est qu’ils comprennent mal. Si c’est véritablement pour que la transition ne dure pas, la transition va durer si la violence continue, soyez-en sûrs. C’est un manque de vision que de vouloir une chose et son contraire. Tel qu’on veut que l’élection se passe proprement dans la paix, dans la sérénité on cultive la paix et l’unité avant même l’élection. Donc voilà la première information qui est capitale parce que ça redessine un peu la carte politique de ce pays. Ce n’est pas contre quelqu’un, c’est pas pour quelqu’un c’est pour la paix, le repos du cœur du peuple de Guinée pour que ce peuple-là bénéficie dans la paix de la chance de choisir librement le dirigeant qu’il veut, le dirigeant auquel il aspire. Quiconque est choisi dans ce cas, tu as la légitimité. Quand tu n’es pas choisi dans ce cas, tu es illégitime voilà tout, ça ne se conquiert pas. Ceux qui sont venus le 5 septembre ont pris d’énormes risques qu’on doit reconnaître », croit savoir M. Kouyaté lors de son intervention devant l’assemblée.

Poursuivant, l’ancien Premier ministre a ajouté ceci: « Tous les problèmes qu’on a, ne seront résolus que quand il y a la paix. Déjà, on a hélas enregistré la mort de 2 personnes. Comme je le disais il n’y a pas longtemps faisons confiance au ministère de la Sécurité, faisons confiance à la Justice de trouver les coupables, de les sanctionner comme il faut en fonction des lois qui ont été réhabilitées par le CNRD, en fonction du droit. Je vous le dis il est inacceptable qu’une personne meure au cours de quoi que ça soit. La mort d’une personne est toujours une mort de trop… Donc on s’est retrouvé ici avec les 88 partis dont beaucoup par leurs leaders eux-mêmes et d’autres par leurs représentants pour dire nous disons non à la violence, parce que ceux qui meurent comme résultat d’où qu’ils viennent, ce sont nos frères, nos sœurs et nos enfants », regrette l’ancien diplomate.

Mamadou Yaya Barry