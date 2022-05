AG du PEDN : Lansana Kouyaté salue la retraite des ministres à l’intérieur du pays

Ce samedi 28 mai 2022, le Parti l’espoir pour le développement national (PEDN) a ténu son assemblée générale au siège du parti à Ratoma. Dans son intervention, Lansana Kouyaté, président du PEDN, a apprécié et salué la retraite des ministres à l’intérieur du pays. Pour lui, tout ce que le gouvernement est en train de faire à l’intérieur du pays, quand c’est bon, il faut reconnaître que c’est un modèle, c’est un succès.

« Quand ce n’est pas bon, quand il y a des reproches, ceux qui ont des reproches à reformuler, les reformulent. Mais au total, pas de contact avec la population de l’intérieur, c’est une chose qu’il faut saluer (…). Si tel que, envoyer les membres du gouvernement pour prendre contact avec les populations, donc écoutons ceux qui viennent de la Forêt où ils sont à l’heure actuelle, s’ils sont bien accueillis là-bas, ce qu’ils ont obtenu quelque chose de leur visite. Et si c’est bien accueilli et apprécié ici, ce que nous pensons qu’il faut décentraliser. Pas seulement une décentralisation administrative mais une décentralisation dans tous les sens: économique, social, culturel partout, dans tous les domaines possibles. Le gouvernement est là-bas, nous souhaitons qu’ils puissent toucher les réalités du doigt comme l’a voulu le CNRD. Nous souhaitons qu’ils participent à la paix et à la stabilité dans ce pays pour que notre pays aille de l’avant », a-t-il déclaré.

Christine Finda Kamano

