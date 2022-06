AG du RPG. Lansana Komara vante les réalisations d’Alpha Condé : « il y a 10 ans, c’était de la fiction »

PCe samedi 18 juin 2022, le RPG Arc-en-ciel a tenu son assemblée générale hebdomadaire au siège national du parti à Gbessia. Cette fois-ci, elle a été présidée par Saloun Cissé.

Dans son intervention, Lansana Komara, secrétaire permanent du parti, a rappelé pourquoi le RPG Arc-en-ciel ne participera pas à la marche du FNDC prévue le 23 juin prochain.

Selon lui, participer à cette marche serait irresponsable de leur part, tout en appelant le Procureur Charles Wright à ouvrir des enquêtes et à appeler les uns et les autres à répondre de leurs actes.

« Nous avons pris nos responsabilités en refusant de prendre part à toute manifestation programmée par le FNDC et ce, en tirant les leçons du passé et son cortège de tristes souvenirs: déraillement de train avec un assassinat des plus horribles, personnes égorgées à Ditinn dans la mosquée et des morts et blessés un peu partout à Conakry. C’est d’ailleurs pour nous, l’occasion de demander au Procureur spécial Charles Wright d’ouvrir les enquêtes et d’appeler les uns et les autres à répondre de leurs actes. Pour nous responsables du RPG Arc-en-ciel et alliés, participer à une telle marche est totalement contre nature et irresponsable de notre part. Nous n’oublions pas que nous avons un passé marqué par plus de 700 marches, Ebola et COVID19 qui n’ont pas empêché le Professeur Alpha Condé et son équipe de mener le pays à cette étape de développement qui se fait sentir aujourd’hui avec les chantiers en finition çà et là, l’électricité 24h/24, des hôpitaux modernes et des grandes écoles en attente d’inauguration, l’achèvement des réseaux routiers et la prolifération des hôtels de marque. A ceux-ci s’ajoutent : les 791 projets réalisés dans les communes rurales et urbaines de Guinée, les infrastructures de souveraineté à Conakry et à l’intérieur du pays ainsi que des hôtels qui permettent au Gouvernement de tenir ses conseils des ministres avec aisance. Il y a 10 ans, cela n’était que de la fiction. Chers camarades, militantes et militants,le philosophe allemand Emmanuel Kant disait aux hommes de son époque de se poser toujours trois (03) questions à travers la citation suivante: « D’où sommes nous ? Où sommes-nous ? Où allons-nous ? » Les Guinéens doivent se poser ces questions afin de pouvoir faire des comparaisons avec leur passé. L’ écrivain français Rabelais disait quant à lui « La Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » . Nous devons dire quant à nous que: « La démocratie sans vérité n’est qu’une ruine de la démocratie ». Les Guinéens doivent reconnaitre ces vérités axées sur le progrès réalisé avec le Professeur Alpha Condé et son équipe. C’est bien ce qui pourra mieux faire avancer les affaires du pays », a-t-il indiqué.

Avant de terminer ses propos, il a réaffirmé encore leur volonté ferme de participer à un cadre de dialogue répondant à la non-violence: « Cela n’est aucunement contradictoire avec notre idée sur le droit de manifester consacré par la Constitution pour traduire nos ressentiments sur la situation nationale. Mais pour nous, cela doit être sous réserve de la préservation des vies humaines et des biens. Au sein des forces vives, nous allons réaffirmer vivement cette volonté et nous serons solidaires à toutes les dispositions arrêtées car, elles prendront en compte les préoccupations de chacun et de tous.Toutefois, le RPG Arc-en-ciel et alliés qui tiennent à cette voie du dialogue, rappellent qu’à défaut, l’impatience et les frustrations de leurs militantes, militants et sympathisants pour le retour rapide à l’ordre constitutionnel seront non maitrisables. », a-t-il indiqué.

Christine Finda Kamano

