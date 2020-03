AG RPG/ Sékou Condé: ''le 22 mars, nous devons montrer au monde entier que la Guinée veut une nouvelle constitution’’

Lors de l’assemblée générale hebdomadaire du RPG arc-en-ciel à Gbessia, Sékou Condé, le secrétaire permanent du parti s’est prononcé samedi sur le double scrutin législatif et référendaire du 22 mars prochain. Convaincu de la victoire de son parti lors de ces élections, il a estimé que le parti devrait mettre à profit ces 5 jours de campagne allant du 15 au 20 mars 2020 pour apprendre à certains de leurs militants comment voter.

« Si vous vous rappelez, j’ai dit on a un boulevard ouvert devant le RPG. Nous allons gagner ces élections et nous les gagnerons. Ce que nous devons faire, parce que nous avons 5 jours de campagne du 15 au 20 mars, le décret a été lu à la télévision. Ces jours de campagne, nous devons nous atteler à apprendre à nos militants qui ne savent pas encore comment voter et ceux qui n’ont pas encore leurs cartes d’électeurs de les récupérer. Cette victoire, elle n’est plus loin, elle est dans la main de chacune de ces personnes assises ici, parce que le 22 mars si tu prends ton bulletin le oui pour mettre dans oui, la victoire elle est assurée >>, a-t-il assuré.

Parlant ensuite des stratégies de sécurisation de ces élections mises en place, le secrétaire permanent du RPG invite les militants à rester derrière le professeur Alpha Condé

« Nous avons arrêté ici ensemble des stratégies de sécurisation des centres de vote et des bureaux de vote. Ces stratégies doivent être respectées le 22 mars 2020. Dans chaque secteur, les jeunes choisis pour la sécurisation de nos bureaux de vote, de nos centres de vote doivent être prêts à assurer cette sécurité. Que personne n’ait peur ce jour-là de sortir. Nous devons montrer au monde entier que la Guinée veut une nouvelle constitution et que le peuple de Guinée est derrière le Professeur Alpha Condé », a dit Sékou Condé.

Cette assemblée générale a surtout été marquée par l’adhésion de deux groupes de personnes venues de l’UFR et de l’UFDG.

Maciré Camara