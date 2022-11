AG UFR. « Si Cellou et Sidya ne sont pas là, il n’y a pas de dialogue » (Fodé Baldé)

À l’image de plusieurs formations politiques, l’Union des Forces Réplicaines (UFR) dirigée par l’ancien Premier ministre Sidya Touré, a tenu son Assemblée Générale, ce samedi 12 novembre, à son siège, à Matam Lido. L’actualité sociopolitique était parmi les points inscrits à l’ordre du jour. À en croire les responsables de cette formation politique, il n’y a pas de dialogue politique en Guinée sans Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré qui vivent hors des frontières de la Guinée depuis plusieurs mois.

Les militants et responsables du parti ont tout d’abord observé une minute de silence suite à la disparition tragique d’une vingtaine des Guinéens, dans l’accident survenu entre Kindia-Mamou, dont la plupart des étudiants de l’institut agronomique de Faranah et suite à la mort de la mère biologique du secrétaire exécutif de l’UFR, Saïkou Yaya Barry, qui est en convalescence en Tunisie.

Sur le point portant sur la rencontre entre le Premier Ministre Dr Bernard Goumou et le Quatuor, le porte-parole de l’UFR a tenu à apporter des précisions. « Effectivement, nous avons reçu le Premier ministre dans le cadre de la rencontre avec le Quatuor. Mais il faut préciser que nous avons reçu que le Premier Ministre à sa demande, pour une précision importante. C’est lui qui a demandé à rencontrer le Quatuor parce que si par le passé il estimait qu’il n’y avait pas de crise, à la vérité, ils se sont rendu compte que la crise existe bel et bien et qu’il était important qu’il vienne au côté des 4 coalitions composées des partis politiques les plus représentatifs, les plus à même de gouverner notre pays….Le Premier ministre, dans ses propos, est venu nous inviter à prendre part au dialogue et nous lui avons dit d’accepter cette démande, le Quatuor a déjà rédigé un mémorandum dont voici la teneur et cette teneur a été restituée par le vice-président de l’UFR Boubacar Barry », précise Fodé Baldé.

Plus loin, ce responsable de l’UFR croit savoir qu’il n’y aura pas de dialogue sans les leaders politiques de l’UFR et de l’UFDG. « Dans la vie politique, on part avec ceux qui nous donne quelque chose. Donc mobilisons-nous pour mériter cette place que l’opinion nationale et internationale nous accorde. Mobilisons-nous pour que nos leaders qui sont les présidents Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo viennent en Guinée pour prendre part au débat, au dialogue, parce que s’ils ne sont pas là, il n’y a pas de dialogue », a-t-il dit sous les ovations des militants.

Poursuivant, Fodé Baldé se pose un certain nombre de questions sur l’absence des leaders en Guinée et les militants à leur tour de répondre par non. « Est-ce que vous êtes prêts à aller à un dialogue sans Sidya Touré ? Non! Est-ce que vous êtes prêts à aller à un dialogue sans Cellou Dalein Diallo ? Non. Est-ce que vous êtes prêts à aller à un dialogue sans Aliou Bah ? Non!

Est-ce que vous êtes prêts à aller à un dialogue sans Aboubacar Soumah ? Non. Donc, cela prouve à suffisance que les Guinéens veulent avoir en face du CNRD les leaders qui ont des revendications, je pense que le CNRD doit le comprendre »

Pour finir, il faut rappeler que lors de la rencontre du jeudi dernier entre le Quatuor et le Premier ministre, les acteurs politiques ont posé des préalables pour participer au dialogue. Et ils ont remis un mémorandum où sont consignées les revendications suivantes: la libération des détenus politiques ou des prisonniers politiques; l’arrêt immédiat des poursuites judiciaires contre les leaders politiques et la société civile; la levée des contrôles judiciaires des 9 leaders politiques actifs du Quatuor; la publication de la liste nominative du CNRD; la levée de l’interdiction de manifester; la déclaration des biens des membres du CNRD et du Gouvernement à leur entrée en fonction; l’ouverture d’une enquête pour identifier et pour poursuvie devant les juridictions les auteurs des différents crimes lors des manifestations pacifiques sous le CNRD;

la publication des rapports des autopsies faites sur les victimes; la suppression des expropriations et la restauration des biens confisqués en dehors des procédures judiciaires et le respect de la présomption d’innocence; l’annulation de l’arrêté portant sur la dissolution du FNDC.

Mamadou Yaya Barry