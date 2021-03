AG virtuelle UFDG. Cellou Dalein : ‘’on dirait que le gouvernement est devenu fou’’ (vidéo)

Comme annoncé, Cellou Dalein Diallo qui ne s’avoue toujours pas vaincu- a tenu sa première assemblée générale virtuelle ce samedi, 20 maers. Vêtu de boubou léger, tête décoiffée et accompagné de son épouse Halimatou et proches collaborateurs, Cellou qui dit avoir remporté dans les urnes la présidentielle du 18 octobre dernier a fustigé la violence qui a suivi sa déclaration de victoire avec, dit-il, la mort de 51 citoyens de l’UFDG et de l’ANAD et dénoncé avec force l’arrestation des responsables de son parti et la séquestration de ses partisans ‘’sur fond d’accusations fantaisistes et grotesques ». Pour lui, il faut la mobilisation de toutes les forces vives du pays pour sauver la démocratie en Guinée.

Revenant sur les opérations de déguerpissement en cours dans le Grand Conakry et à l’intérieur du pays, Cellou Dalein se dit sidéré des actes du gouvernement qui est “devenu fou” contre des citoyens. Ajoutant qu’une armée d’occupation ne pouvait pas faire mieux. Regardez !!!