Agents de la fonction publique en situation de double emploi : le ministre Julien Yombouno se fait voix (Communiqué)

Le département en charge du Travail et de la Fonction Publique reste déterminé à assainir le fichier des employés de l’Etat. Dans un communiqué rendu public ce vendredi, le ministre dudit département, Julien Yombouno indique que les agents de l’Etat en situation de double emploi ont jusqu’au 14 janvier pour clarifier leurs positions.

« Dans le cadre de l’assainissement du Fichier Général de l’Administration Publique, Monsieur le Ministre du Travail et de la Fonction Publique constate que certains fonctionnaires ou agents contractuels de l’Etat évoluent également dans le secteur privé et mixte. Il est rappelé à ces Agents en situation de double emploi que cela est contraire à la déontologie et à l’éthique de la Fonction Publique. Par conséquent, il leur est demandé de régulariser leurs situations ou de clarifier leurs positions auprès des responsables des Ressources Humaines de leurs départements d’affectation en choisissant sans équivoque, avant le 14 janvier 2022 à 17h, délai de rigueur entre servir l’Administration Publique et rester au niveau du secteur privé ou mixte. Passé ce délai, tout agent se trouvant dans cette situation fera l’objet de radiation automatique dans le Fichier de la Fonction Publique. Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique, sait compter sur la bonne compréhension de chacun et de tous », indique le communiqué.

Mediaguinee