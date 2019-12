AGEPI : Alpha Abdoulaye Diallo et son équipe installés !

La page d’Iboune Conté est elle tournée à la tête de l’AGEPI ? En tout cas, Alpha Abdoulaye Diallo, élu pour diriger les destinées de l’Association a été installé vendredi dernier par un huissier de justice en mission de la Haute Autorité de la Commission(HAC), l’instance de régulation des médias en Guinée.

Me Mamadouba Sylla, huissier de justice a remis les clés au président Alpha Abdoulaye Diallo, avant d’indiquer :

« Mon cabinet a été saisi par la Haute Autorité de Communication(HAC) à l’effet de procéder à l’ouverture du bureau qui abrite le siège de l’AGEPI. Egalement, faire l’inventaire des biens qui s’y retrouvent et mettre à la disposition de la nouvelle équipe. Donc, je suis venu faire le travail. J’ai procédé à l’ouverture du bureau, j’ai fais l’inventaire de tous les biens et matériels qui s’y trouvaient, et j’ai déposé mon rapport au niveau de la HAC. Aujourd’hui, nous sommes là pour procéder à l’installation des nouveaux membres du bureau exécutif qui ont été élus lors du congrès organisé par la HAC. Ensuite, procéder à la remise des clés à leur disposition » a-t-il dit.

Prenant la parole, le président entrant de l’AGEPI, Alpha Abdoulaye Diallo a manifesté sa réjouissance pour cette victoire, tout en reconnaissant les défis qui l’attendent. « Nous sommes très heureux d’arriver à ce moment important. Et, je vais même dire un moment historique pour l’association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante. Comme vous le savez, après 8 mois de crise, nous avons eu à endurer assez de difficultés devant les tribunaux et devant les commissariats et gendarmeries. Aujourd’hui est un jour nouveau et nous appelons tous les éditeurs guinéens à redonner la main pour changer cette situation (…) Nous sommes très peinés de retrouver les locaux dans cette situation et nous disons simplement qu’après les ruines, nous devons relever le défi », a-t-il indiqué.

Cette installation de l’équipe d’Alpha Abdoulaye Diallo à la tête de L’Association Guinéenne des Éditeurs de la Presse Indépendante(AGEPI), pourrait mettre fin aux crises qui ont miné l’association pendant de nombreux mois.

Mohamed Cissé