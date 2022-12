AGEPI: Aminata Camara et son équipe installées

l’Association Guinéenne des Editeurs de la Presse Indépendante (AGEPI) a procédé ce jeudi 1er juin, à l’installation de sa présidente, à l’occasion d’une cérémonie tenue dans un complexe hôtelier de la place, situé dans la commune de Kaloum.

La commission électorale sous l’œil vigilant du représentant du ministère de l’information et de la Communication, a exhorté les sept (7) membres de l’équipe entrante, présidée par Mme Aminata Camara ainsi que les 16 autres candidats à évoluer en parfaite collaboration pour l’intérêt général de l’AGEPI.

« Après avoir reconnu les mérites de la commission électorale, nous félicitons les nouveaux élus tout en les invitant à travailler dans l’union pour montrer qu’il n’y a pas eu de vaincus ni de vainqueurs au cours de ce congrès mais, plutôt c’est l’AGEPI qui a gagné. Nous demandons aux autres candidats d’accepter d’adhérer aux idéaux de l’organisation tout en mettant leurs compétences et leurs expériences au service du bureau entrant dans l’intérêt général de l’AGEPI » a-t-il introduit. Et de poursuivre en ces termes: « Nous remercions particulièrement le président sortant pour son leadership, pour sa sagesse et pour sa modestie. En effet, après avoir fait un seul mandat il a de son propre gré, renoncé à une deuxième candidature sous prétexte de donner la chance à la jeunesse et aux femmes de s’affirmer. Ce qui, du coup, a favorisé l’élection de notre consœur madame Aminata CAMARA, à la tête de l’AGEPI. Ce qui est une première dans l’histoire de cette grande structure qui est la mère ou la plus vieille de toutes les associations de la presse indépendante de notre cher pays, la République de Guinée», a indiqué Ousmane Woulada Barry.

Les représentants des associations et syndicats des médias qui ont pris part à la cérémonie, ont tenu à ce que l’équipe entrante œuvre dans le même sens que l’équipe précédente.

« Nous avons un message particulier pour elle. Elle a trouvé dans l’univers médiatique un dossier très important qui nous tient à cœur, c’est la convention collective que nous devons signer entre les organisations patronales et le syndicat. Madame la présidente, nous vous informons que votre prédécesseur était sur une bonne posture dans ce processus. D’ailleurs, il jouait le rôle de celui qui nous temporisait et tout récemment, il devait jouer le rôle de celui-là qui devait rapprocher les parties prenantes à ces négociations.

Madame la présidente, il faut en faire un dossier prioritaire et vous réussirez à marquer l’histoire parce que je sais que les femmes sont très à l’aise sur les questions de négociation», a suggéré Sékou Jamal Pendessa, au nom du Syndicat de la Presse Professionnelle de Guinée (SPPG).

Prenant la parole, le président sortant n’a pas manqué l’opportunité de vanter les mérites de son équipe, avant de faire une précision sur les discordes autour de sa gouvernance.

« Au moment de la crise à l’AGEPI, les membres ont décidé de faire un congrès conformément à la constitution de la république de Guinée pour mettre en place une équipe dirigeante et nous avons réussi. Lorsque la crise de leadership a été constatée à l’appel des anciens de l’AGEPI notamment Boubacar Yacine Diallo, Monsieur Souleymane Diallo, Monsieur Hassane Kaba …nous avons réussi l’onction légale et légitime de nos confrères ainsi que des institutions de la république. Pendant des années et des années, nous avons acquis de l’expérience et nous avons même assuré la suppléance pendant au moins 2 ans (..). En 2019, avec la subvention annuelle nous avons partagé cette subvention, nous l’avons fait pour qualifier davantage le montant que reçoivent les médias répondant aux critères établis. Également grâce à l’AGEPI, vous avez les radios, vous avez les télévisions libres en Guinée, je voudrais que cette mission puisse continuer», a souligné Alpha Abdoulaye Diallo avant d’ajouter : « Je remercie tous ceux qui se sont battus pour que la crise de leadership au sein de l’AGEPI puisse être enterrée définitivement et qu’elle redémarre ses activités sans embûche, sans entrave ».

La présidente entrante, Aminata Camara, a dans son allocution remercié les membres de l’AGEPI pour la confiance placée en elle avant de promettre de relever le défi.

« Permettez-moi de vous exprimer ma profonde gratitude pour le choix apporté à ma modeste personne, à la tête de l’AGEPI. Mon engagement à la candidature s’inspire de ma détermination et celle de mon équipe pour apporter un plus aux actes élogieux de nos prédécesseurs tout en contribuant au fil du temps à la rénovation. Cette rénovation est largement expliquée dans notre programme» a-t-elle laissé entendre avant de poursuivre : « En me présentant à la tête de l’AGEPI, je mesurais déjà l’immense responsabilité et le défi qui nous attendent. J’en mesure encore à ce jour le poids de ces charges qui sont surmontables avec l’engagement et la détermination de chacun et de tous à nos côtés. C’est pour atteindre nos objectifs et produire les résultats satisfaisants. Sur ce, je réitère ma disponibilité à vous servir et à honorer la confiance que vous avez individuellement et collectivement placée en ma modeste personne et à mon équipe en nous plaçant à la tête de l’AGEPI», s’est engagée Aminata Camara.

La cérémonie d’installation des sept (7) membres du bureau exécutif de l’AGEPI a pris fin avec la remise des clefs et sceaux de l’agence à la nouvelle présidente par un huissier de justice.

Mayi Cissé