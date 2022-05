Agression de journalistes à Kankan : l’antenne régionale du SPPG sort ses griffes et menace d’aller en justice

Suite aux agression subies par les journalistes Ahmed Sékou Nabé et Cheick Sekou Berthe respectivement reporter à la radio Espace Kankan et rédacteur en chef de la radio Nourdine FM, de la part du commandant adjoint du camp Soundjata Keita, le colonel Charles KOLIPÉ LAMAH, l’antenne régionale du syndicat des professionnels de la presse de Guinée à Kankan, est sortie du silence ce mercredi et a condamné l’acte avant de menacer de poursuivre en justice l’officier pointé du doigt.

C’était à travers une déclaration lue à la radio rurale en présence des hommes de média. Michel Pivi est le secrétaire général du SPPG à Kankan :

» C’est avec un grand regret et une grande indignation, que l’antenne régionale Kankan, du syndicat des professionnels de la presse de guinée, a constaté dans la matinée du mardi 24 MAI 2022 l’agression physique et verbale suivie de menace par un haut gradé du nom de COLONEL CHARLES KOLIPÉ LAMAH, le commandant adjoint de la 3ème région militaire de Kankan, à l’encontre des journalistes reporters : AHMED SEKOU NABE de la radio Espace Kankan et correspondant du site MEDIAGUINEE et CHEICK SEKOU BERTHE rédacteur en chef de la radio Nourdine FM et correspondant du site GUINÉENEWS à Kankan.

En effet, comme beaucoup d’autres journalistes, AHMED SEKOU NABE et CHEICK SEKOU BERTHE étaient sur les pas des autorités qui ont démarré ce matin mardi 24 MAI 2022 les opérations de déguerpissement des emprises de la route nationale Kankan-Kouroussa.

Le journaliste Ahmed Sékou Nabé a été repoussé de force à maintes reprises, humilié, offensé verbalement et on lui a retiré son téléphone et supprimé toutes les images qu’il avait prises avec ledit téléphone.

Et l’autre confrère journaliste CHEICK SEKOU BERTHE a été agressé physiquement et verbalement, tout en le menacé d’emprisonnement par la même personne mise en cause.

Le SPPG Kankan condamne avec la dernière énergie ces multiples agressions infondées à l’encontre des journalistes dans l’exercice de leur métier. Il est inadmissible que ces multiples agressions viennent des éléments censés assurer la sécurité mais surtout garantir la liberté de la presse dans notre pays.

Le SPPG Kankan n’exclut pas d’engager des procédures judiciaires auprès du tribunal militaire pour fustiger cet acte qui ne reflète en rien l’image de l’armée guinéenne.

Par ailleurs, si rien n’est fait dans un bref délai, le SPPG Kankan passera à la vitesse supérieure.

L’antenne régionale de SPPG Kankan réitère sa solidarité et sa compassion aux confrères victimes de ces agressions et par la même occasion, invite les hommes de médias et organes de presse de Kankan à l’union sacrée pour que cessent les atteintes à l’intégrité physique et morale des journalistes dans la région administrative de Kankan.

A bas les agressions à l’encontre des journalistes ! Vive la liberté de la presse à Kankan !

Ensemble nous pouvons !

Camarade salut ! Camarade salut !

Le Bureau exécutif «