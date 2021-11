Agression du 22 novembre : quel pays supporterait le massacre de ses populations ? (Manga Fodé)

22 novembre 1970- 22 novembre 2021: le PDG-RDA commémoration l’anniversaire de l’agression portugaise et rend hommage aux victimes à travers une lecture du Saint Coran

Il y a exactement 51 ans ce 22 novembre, la Guinée faisait face à une agression impérialo-portugaise ayant causé la mort de plus de 500 personnes côté guinéen.

À cette occasion, le Parti Démocratique de Guinée-Rassemblement Démocratique Africain (PDG-RDA) a organisé une cérémonie commémorative dont une lecture du Saint Coran en hommage aux victimes, suivie d’une déclaration ce lundi à son siège à Landréah.

Selon Manga Fodé Bangoura Secrétaire administratif et politique du PDG-RDA, l’agression du 22 novembre 1970 est un fait historiquement inextinguible, malgré la volonté affichée des instigateurs de remettre en cause la tangibilité des événements.

« Le PDG-RDA fier de son armée, de sa masse populaire instruite à la défense de sa patrie, du courage de ses responsables, se félicite et se félicitera de l’élan amorcé comme en 1958, dans l’élaboration d’un plan de restauration des libertés en Guinée, mais aussi en Afrique tout entière. En commémorant cet anniversaire du 22 novembre 1970, nos pensées vont à l’endroit des peuples frères du Mali, du Niger, et du Burkina-Faso qui subissent de lourdes pertes en vies humaines et en matériels dans la zone des trois frontières, pendant que l’Occident s’est mobilisé pour arrêter la guerre dans cette région du sahel », a-t-il déclaré. Ce jour funeste du 22 novembre causa le massacre de plus de 400 civils guinéens tués à Conakry, Gaoual et Koundara. Pourtant à cette époque, la Guinée forte de son armée réussi à repousser les envahisseurs« Si à cette date du 22 novembre 1970 l’agression contre la Guinée avait réussi, I’Afrique aurait sûrement connu un tout autre sort différent de celui que nous connaissons aujourd’hui. Quel pays supporterait l’invasion de son territoire, la destruction de ses infrastructures, le massacre de ses populations (600 civils tués selon le commandant des opérations Alpoim Calvao), à Conakry, Gaoual et Koundara? Dans un contexte juridique les institutions internationales avaient tranché sur l’ignominie et la barbarie subies par la Guinée à l’époque. Les résolutions de ces institutions sont encore présentes dans nos archives », a-t-il le secrétaire administratif du parti.

Profitant de l’occasion de cette commémoration, le PDG-RDA par la voix d Manga Fodé Bangoura rappelle les exigences de vigilance et de mobilisation « contre tout ce qui peut porter atteinte à la souveraineté de notre Nation et à l’intégrité de notre État. Nous voulons véritablement un Etat de droit par et pour le citoyen, son unité et ses valeurs cardinales. Nous exigeons de combattre sans relâche le communautarisme, les replis dentitaires-culturalistes, Ethnocentrisme, le régionalisme, la politique politicienne, le fanatisme religieux et tous les autres fanatismes. C’est pourquoi nous invitons tous nos concitoyens à la seule réconciliation que vaille pour notre peuple et sa Nation, celle avec son histoire objective », lira Manga Fodé Bangoura dans la déclaration.

Maciré Camara