Agression rebelle de 2000 : super Bobo contredit Mamadou Sylla de l’UDG

Invité des « Grandes Gueules » de la radio Espace fm, l’homme d’affaires guinéen, Mamadou Aliou Bah plus connu sous le nom de Super Bobo a fait des révélations ce jeudi, 23 décembre, sur l’agression rebelle dont la Guinée a été victime en l’an 2000, au sud du pays.

Contrairement aux propos de Mamadou Sylla de l’UDG qui soutient avoir soutenu tout seul Lansana Conté à combattre les rebelles en 2000, Super Bobo indique que ce sont les opérateurs économiques qui ont soutenus le régime de Conté pour repousser les rebelles à Gueckédou.

« Les rebelles, quand ils sont venus couper Gueckédou, qui a financé ? C’est nous (opérateurs économiques). On a sorti l’argent pour renvoyer les rebelles. Avant que l’armée n’aille lutter sur le terrain, il fallait laisser quelque chose à la maison. A l’époque, c’est Dorank Assifat qui était le ministre de la défense. On a rencontré le général Conté qui a dit, aidez-nous. On a envoyé 10 000 tonnes de riz et de la farine à l’armée pour allez à la bagarre, gratuitement. Avec de l’argent, gratuitement parce que lorsqu’il n’y a pas de paix, il n’y a pas, d’affaires. C’est quand on a repousser les rebelles, la paix est revenue que Mamadou Sylla a commencé à importer des machines. Importer des machines pour revendre et donner de l’argent pour sauver le pays font deux », a révélé Super Bobo.

Pourtant, Mamadou Sylla, le président de l’UDG et hommes d’affaires a, à l’occasion de plusieurs sorties médiatiques martelé avoir aidé le général Conté à combattre les rebelles au Sud de la Guinée, en 2000 en achetant avec son argent des véhicules à l’armée guinéenne qui n’en possédait pas.

Sadjo Bah