Agriculture et Elevage : le ministre Mamoudou Nagnalén Barry en visite de terrain, à Mandiana

Très tôt ce matin, le ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, Mamoudou Nagnalén Barry, a été accueilli par les citoyens du Wassolon. Il est accompagné par des cadres de son département. Le maire de la commune urbaine de Mandiana a souhaité la bienvenue à la délégation avant de décliner son agenda.

« Nous souhaitons la bienvenue au ministre et à toute sa délégation.Au nom de la population de Mandiana, c’est un ouf de soulagement pour nous, les agriculteurs, les associations et la chambre d’Agriculture. Ensuite, les éleveurs de Mandiana sont confrontés à un sérieux problème, à savoir le vol de bétail. C’est pourquoi nous avons fait des consultations guinéo-maliennes pour mettre en place un marché à bétail en faveur du Mali et de la Guinée afin d’éviter les conflits », a-t-il précisé.

Poursuivant, le représentant des agriculteurs présents sur les lieux, en peu de mots, a dévoilé les difficultés auxquelles ils sont confrontés. « Le gouvernement guinéen doit revoir sa politique agricole. Il aide les agriculteurs mais les aides n’arrivent pas à destination. Vraiment, les agriculteurs souffrent énormément. À cela s’ajoute la non considération des femmes dans le partage des intrants agricoles », a-t-il ajouté.

Le ministre de l’Agriculture a enfin pris la parole pour donner le motif de sa présence à Mandiana. « Lobjectif de notre arrivée à Mandiana, c’est venir s’enquérir des réalités, recenser les problèmes liés à l’agriculture et de l’élevage. Le gouvernement veut s’intéresser à ça, nous allons faire toutes les préfectures de la Guinée. Le gouvernement va subventionner les agriculteurs répertoriés, après ils remboursent. Les vrais problèmes de notre secteur c’est sur le terrain », dit-il.

Après avoir visité certains champs agricoles de la commune urbaine, la délégation s’est rendue dans la sous-préfecture de Koundian pour comprendre les réalités du champ agricole de cette localité.

Moussa Koutoubou Condé, depuis Mandiana

