Agriculture : ‘’il est reconnu aujourd’hui que la Guinée a plus de 13 millions de terre cultivable”, (Mariama Camara)

Face à la presse ce mercredi, 8 juillet 2020, pour faire le point sur l’impact de la Covid-19 sur son secteur, la ministre de l’Agriculture, Mariam Camara a annoncé que malgré la présence de la maladie à coronavirus dans le pays, l’autosuffisance alimentaire promis par le chef de l’Etat guinéen, Alpha Condé reste en bonne voie, rappelant que le pays a déjà plus de 13 millions de terre cultivable.

Selon elle, la présence de la Covid-19 dans le pays n’a pas freiné l’autosuffisance alimentaire promis par le président Alpha Condé.

« Nous sommes en bonne voie et on est d’ailleurs les plus favorisés. C’était la semaine dernière, nous avons présenté la cartographie et le zonage agropastoral. Nous avons dit qu’avant, on allait sur 6 millions 200 hectares de terre arable. Mais il est reconnu aujourd’hui que la Guinée a plus de 13 millions de terre cultivable. Chose qui fait que les opportunités sont là… »

A l’en croire, « nous sommes en train d’axer nos priorités sur la culture céréalière. L’autosuffisance alimentaire n’est vraiment pas touchée pour le cas guinéen, même avec la Covid-19. Du fait que le président, aujourd’hui, cherche à ce que l’agriculture intensifie la production pour d’ailleurs faire face à d’autres domaines (…). Mais beaucoup de dispositions sont prises pour que le producteur par exemple de Tougué et autres soient bien servis en intrants et pour que le transport soit facilité. »

Elisa Camara

+224654957322