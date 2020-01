Agrippé par une dame, le Pape François s’emporte et lui frappe la main

A l’occasion du réveillon de la nouvelle année, le Pape François était présent sur la Place Saint-Pierre, entouré de ses fidèles, ce mardi soir.

Un moment de joie et de communion qui a cependant mal tourné quand une dame a agrippé la main de l’homme de 83 ans. Tiré vers la rambarde, Jorge Bergoglio a semblé agacé et a répondu à ce mouvement par une tape sur la main de la fidèle en question, comme le montre une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux ce mercredi.

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter's Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn't let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz

— Catholic Sat (@CatholicSat) December 31, 2019