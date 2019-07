Agro-industrie : le président Alpha Condé lance le Forum du secteur privé

Sur l’initiative du Président de la République, le Pr. Alpha Condé, avec l’appui de la Banque africaine de développement (BAD), le Forum du secteur privé pour le Programme de développement des zones spéciales de transformation agro-industrielles (PD-ZSTA) a ouvert ses travaux ce lundi 22 juillet à l’hôtel Kaloum de Conakry.

C’est le Président de la République, le Pr. Alpha Condé, qui a présidé cette rencontre qui a mobilisé les membres du Gouvernement, le secteur privé et les partenaires au développement.

L’objectif général du Forum vise à présenter le programme des ZSTA appuyé par la BAD dans ses pays membres régionaux (PMR), en particulier en République de Guinée, sur la base des résultats de la dernière mission d’évaluation. Il s’agit aussi de mobiliser les acteurs-clefs, dont le secteur privé, autour du programme des agropoles de la Guinée et du Projet de Développement des Zones spéciales de transformation agro-industrielle de Boké et de Kankan (PDZSTA-BK), en vue de la programmation des ressources.

En somme, le présent Forum vise à développer durablement les produits agro-alimentaires susceptibles de réduire les importations massives, en valorisant le potentiel à l’export de filières porteuses de croissance.

Cette rencontre fait suite aux différentes missions de la BAD effectuées en Guinée, plus particulièrement dans les régions de Boké et de Kankan. Lors de ces visites de terrain dans les deux (02) régions, la Banque a échangé avec les représentants de l’État et leurs services, les responsables d’entreprises agro-alimentaires et les producteurs d’une part, et visiter des unités de transformation agro-industrielles et des sites de ZSTA, d’autre part. Pour conduire son programme d’Agropole, le Gouvernement guinéen a sollicité l’appui de ses partenaires traditionnels dont la Banque africaine de développement (BAD) qui s’est engagée aux côtés de l’Etat, à travers sa stratégie « Nourrir l’Afrique » 2016- 2025, et en particulier son programme-phare des Zones spéciales de transformation agro- industrielle.

Le Président de la Chambre nationale d’Agriculture, Elhadj Mamadou Bobo Diallo, a remercié le Président Alpha Condé, la Banque africaine de développement pour leurs efforts en faveur du développement du secteur agricole. Tout en fondant beaucoup d’espoir sur la tenue de ce Forum devant aboutir à la transformation des produits agricoles, le président de la Chambre nationale d’Agriculture a invité le monde paysan à s’investir pleinement dans ce processus.

Il a enfin espéré que ce Forum va beaucoup contribuer au développement de la stratégie qui est : « Nourrir l’Afrique ».

Le vice-président de la Banque africaine de développement, Célestin Moga, a rappelé que dans les pays où il y a les Zones économiques spéciales, ce genre de rencontres entre le Gouvernement, les partenaires et le secteur, est toujours important. Pour cela, il a invité le Gouvernement et le secteur privé à systématiser ce Forum.

Il a rappelé que la Guinée est de retour grâce à l’énergie et la vision du Président Alpha Condé. Selon lui, la Zone économique spéciale est toujours importante pour tout Etat, car elle permet à tout pays, même à faible revenu, de résoudre son problème, de faire un gain rapide.

Poursuivant, le vice-président de la BAD a souligné que les Zones économiques spéciales doivent faire des productions en qualité et en quantité. Il a aussi fait savoir que la Guinée est un marché mondial et les aspects doivent s’accommoder à cette réalité.

Le ministre de l’Industrie et des PME, Tibou Kamara, a surtout rassuré que son département continuera à mobiliser le secteur privé autour du processus de transformation des produits pour des chaines de valeur.

Le Président de la République, le Pr Alpha Condé, a rappelé que les Guinéens manquent de mémoire en ce sens qu’ils n’ont pas la capacité de capitaliser notre histoire et qu’ils n’ont pas la capacité de faire la distinction entre les aspects positifs et négatifs de la colonisation.

Pour le Chef de l’Etat, la Première République, malgré quelques défaillances, a posé des actes positifs. Par contre le Président Alpha Condé a rappelé que la deuxième République sous l’impulsion de la Banque mondiale a fait passer le patrimoine national aux mains des Etrangers, à travers des privatisations sauvages. C’est pourquoi le Chef de l’Etat a indiqué que si les FAPA (Fermes agro-pastorales) étaient maintenues, la Guinée serait aujourd’hui autosuffisante.

Poursuivant, le Président de la République a déclaré que la Guinée qui est à la fois un scandale géologique et agricole continue paradoxalement à importer.

De ce fait, le Chef de l’Etat a précisé que si la Guinée veut aller de l’avant, « nous devons tirer les leçons de notre histoire et les partenaires doivent laisser les Africains qui sont mineurs définir leurs propres programmes avant de les accompagner ». Pour le Président Alpha Condé, « si la Guinée qui avait un bel avenir économique est en retard, cela est dû aux cadres du pays ». Toutefois, il a rassuré que la Guinée trouvera sa voie.

Tout en déplorant le fait que les opérateurs économiques n’ont pas su organiser leur Chambre, le Président de la République a salué les pays amis tels que le Maroc et la Côte d’Ivoire pour leur accompagnement dans le secteur agricole et tous les autres partenaires.

Il a enfin donné une large explication sur la politique agricole du pays avant d’inviter les partenaires à faire confiance en la Guinée.

A préciser que ce Forum abritera un « atelier de consultation des parties prenantes » sous forme de table-ronde et des panels de haut niveau impliquant tous les acteurs-clés concernés par le Programme (agro- industriels, producteurs, secteur privé, banques, partenaires au développement, etc.).

Avant de quitter le Forum le Président de la République a visité les stands des produits agro-industries.

Le Bureau de Presse de la Présidence