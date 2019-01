Ahmah Ahmad à Conakry : ‘’je suis venu pour parler du développement du football en Guinée’’

Comme annoncé, le président de la Confédération africaine de football (CAF) Ahmad Ahmad est arrivé ce dimanche à Conakry en provenance de Dakar.

Il a été accueilli à sa descente d’avion par le ministre des Sports Sanoussy Bantama Sow, du président de la Féguifoot et de plusieurs hauts responsables du foot guinéen.

Invité à se prononcer sur la CAN 2023 qui avait été attribuée à la Guinée, le Malgache de confier : ‘’ je suis venu pour parler du développement du football en Guinée, discutons de ce football-là, et on discutera des compétitions parce qu’on est là. Les compétitions se joueront et n’auront pas de problème’’.

Thierno Sadou Diallo