Ahmed Kanté séquestré au Haut commandement? Son épouse accuse, Balla Samoura réplique…

À l’occasion d’un point de presse ce mercredi 29 décembre à Conakry, Dame Kadiatou Doumbouya, épouse Ahmed Kanté a accusé le Haut Commandant de la gendarmerie nationale le Colonel Balla Samoura d’avoir séquestré et menacé son mari Ahmed Kanté, ex-ministre des Mines et de la Géologie, aujourd’hui Directeur Général d’une société minière.

Selon Madame Kanté, les faits remontent au 22 décembre lorsqu’elle se préparait depuis l’Allemagne à rejoindre Conakry en compagnie de ses enfants afin de passer Noël en famille.

« Vers 22 heures, j’ai reçu un appel des collègues de mon mari me disant qu’il y a des problèmes. Que Balla Samoura l’avait invité le matin à 11 heures, mais ce jour vu que j’avais beaucoup de choses à faire on n’avait pas communiqué pendant la journée, ce n’est que vers 22 heures où on était en train d’apprêter nos bagages que j’ai reçu quelques rares appels disant que depuis 11 heures Balla l’avait invité au Haut Commandement et que jusqu’au moment où on m’appelait personne n’avait ses nouvelles.



» Je savais qu’il y avait un problème qui était en cours où Balla Samoura s’était permis de se mêler «

Son téléphone sonnait il ne décrochait pas. Ils ont dépêché des gens, mais ils ont refusé de donner les informations alors il fallait que je m’implique. Puisque je savais qu’il y avait un problème qui était en cours où Balla Samoura s’était permis de se mêler, j’ai essayé d’entrer en contact avec Balla en personne via des amis communs qu’on a. Alors ceux-ci m’ont donné le numéro de Balla, je l’ai appelé en personne, je me suis présentée et j’ai demandé qu’est-ce qui en est avec mon mari? Il a dit qu’il ne sait pas de quoi je parle. Et qu’il n’est de rien. J’ai dit que je soupçonne que mon mari soit séquestré à son niveau. Il me dit que c’est non, mais si j’avais besoin des informations peut-être pour savoir où est mon mari, il pouvait me donner le numéro de quelqu’un pour me renseigner. Il m’a donné un numéro, mais qui s’est avéré être un faux numéro. J’ai appelé le numéro, il ne passait pas. Entre-temps les avocats de mon mari avaient essayé de rentrer en contact avec moi, ils m’ont décrit la situation de ce qui s’était passé toute la journée, l’implication de Balla dans une affaire privée de partenariat entre les partenaires à mon mari et lui, où Balla avait pris fait et cause pour les partenaires. Et il a eu à faire des menaces à mon mari. Et c’est en ce moment que j’ai saisi les procureurs et je leur ai fait savoir que mon mari a été séquestré par Balla et que Balla n’assumait pas. C’est en ce moment que d’appel en appel je crois qu’il est revenu à la raison et il a laissé mon mari rentrer à la maison », a expliqué madame Kanté qui déclare avoir continuer d’écrire au colonel Balla jusqu’à ce que ce dernier décide de la bloquer.

Poursuivant dans ses explications Dame Kadiatou Doumbouya déclare avoir appris de son époux que le Colonel Balla Samoura l’aurait menacé en lui soumettant une feuille blanche et un style, sur laquelle feuille, il devait céder la direction de son entreprise à sa partenaire chinoise madame Zhang« Quand mon mari est arrivé au bureau vers 22heures, il m’a expliqué ce qui s’est passé, une invitation qui se termine par une séquestration. Et là on ne savait plus quoi faire. Les avocats étaient là, ont rapporté les propos de Balla, qui sont vraiment déplorable de la part d’un officier de la gendarmerie. Parce qu’en fait, quand il a convoqué mon mari le matin, il est venu, il l’a fait entrer dans une salle il a pris une feuille blanche qu’il lui a remis avec un stylo. Il lui a dit monsieur Kanté, voilà une feuille et voilà un stylo ; vous écrivez vous-même, que vous cédez la direction de votre société à Madame Zhang. (Madame Zhang c’est une partenaire chinoise avec laquelle mon mari est en partenariat depuis quelques années. Et tout se passait très bien jusqu’au moment où la chinoise a décidé que les guinéens ne soient pas à la tête de la société. Elle conçoit très mal qu’elle soit gérée par des guinéens. Il fallait qu’elle soit la directrice et que toute la guinéenne partie vienne derrière. Qu’ils soient des porteurs de sac à elle. Donc la bagarre c’est depuis le temps de l’ancien régime. Quand ils étaient partis voir le président à l’époque, monsieur Alpha Condé, qui leur a dit ce que vous êtes en train de raconter sur monsieur Kanté, il n’est pas forcément mon ami, mais cela ne colle pas à sa personne. Mais si vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire, ça, ce n’est pas une affaire de l’Etat, c’est une affaire entre partenaires, adressez-vous à la justice. C’est en ce moment que le coup s’est passé. Ils étaient déjà allés à la justice, ils ont perdu le procès, ils ont été déboutés. Ils sont allés en appel, ils ont perdu. C’est entre temps, qu’on est entré dans la phase du 5 septembre. Alors dès que la junte est venue, ils se sont dit cette fois-ci on a une chance de terrasser complètement tous les guinéens et faire de la société, une société totalement chinoise. Alors qu’il y a des clauses », estime-elle.

» Mon mari s’est retrouvé séquestré dans les mains de Balla, quu lui dit soit vous signez que vous donnez la direction à Madame Zhang ou alors je fais exploser une bombe sur votre société «

À en croire Dame Kadiatou Doumbouya, le Colonel Balla Samoura qui formerait une bande avec d’autres officiers se serait saisi du dossier au bénéfice des partenaires chinois de l’ex ministre Ahmed Kanté et au détriment de ce dernier

« violant toutes procédures, ils sont partis cette fois-ci rencontrer Balla. Et il faut le noter aussi, en fait, c’est une bande. Il y a le Colonel Balla Samoura, il y a un Colonel Sangaré qui est au haut commandement, il y a un Colonel Lancei qui est au haut commandement, un Colonel Moussa Camara qui est au gouvernorat de la ville de Conakry, mais, qui se mêle de beaucoup de dossier quand il s’agit des chinois, pour des raisons que nous connaissons tous et que les gens refusent de dénoncer, il y a aussi, Dr Ibrahima Dioubaté, inspecteur général au ministère des petites et moyennes entreprises. Alors, ils font feu de tout bois. C’est comme ça que mon mari s’est retrouvé séquestré dans les mains de Balla, quu lui dit soit vous signez que vous donnez la direction à Madame Zhang ou alors je fais exploser une bombe sur votre société. Alors là, mon mari l’a regardé dans les yeux, le papier sur la table avec le stylo, selon lui, il m’a dit qu’il s’est rendu compte qu’il n’avait pas avoir à faire à un vrai homme, mais qu’il avait à faire à un fou. Il a préféré ne rien dire. Il a préféré se soumettre. C’est-à-dire s’asseoir et attendre. Il s’est dit que si c’est cette menace qui va l’amener à lui faire signer le papier cédant la direction à la partie chinoise, il dit qu’il est plus facile de l’enfermer que de lui faire signer. C’est là ils sont restés jusque dans les bandes de 23h, avec maintenant les appels des procureurs, de ceci ou de cela et quand Balla s’est rendu compte que tout le monde était au courant de la séquestration de mon mari qu’il lui a demandé de rentrer à la maison. Voilà ce qui s’est passé ce jour du 22 décembre 2021 », a-t-elle relaté

» Nous sommes en période d’exception, on respecte la loi quand on veut et on la viole quand on veut «

Revenant dans ses explications madame Kanté affirme que le Colonel Balla Samoura aurait tenu des propos vraiment pas dignes d’un officier supérieur de la gendarmerie

« Selon les avocats qui étaient sur place et certains officiers dont je préfère taire les noms, pour ne pas leur envoyer des soucis, au cas où le dossier sera porté à la justice certainement ils seront des témoins. Devant mon mari en personne et les deux avocats, Me Fofana et Me Kanté, Balla a tenu des propos qui ne sont vraiment pas dignes d’un officier de gendarmerie. Parce qu’en cette période où nous avons un ouf de soulagement, un espoir et que chacun de nous essaye de contribuer à sa façon pour qu’il y ai une transition réussie, voilà les propos que Balla a eu à tenir : Il dit « écoutez, nous sommes en période d’exception, on respecte la loi quand on veut et on la viole quand on veut. Il dit d’ailleurs, on ne peut pas dire à quelqu’un qui a violé la constitution en faisant un coup d’État de respecter la loi. Je pense que lorsqu’on est responsable d’une haute institution comme le Haut Commandement, c’est-à-dire la gendarmerie, on doit se méfier de dire des contre-vérités ou des menacer de ce genre, des menaces telles que « vous signez ou je fais exploser une bombe sur votre société ». Il est conscient alors que c’est la société à Kanté. Mais il est prêt à faire exploser une bombe là-dessus, au cas où le gars ne signe pas pour donner la société aux Chinois. Donc il faut qu’il essaye de faire la part des choses, il faut qu’il fasse la différence entre la justice militaire qui lui a été confiée et la justice civile. C’est à dire il s’érige en juge. Mais il n’est ni ne juge ni procureur, ni président du CNRD et là j’insiste là-dessus jusqu’à preuve de contraire. Il n’est pas le président du CNRD, il n’est qu’un auxiliaire de justice. Il va au-delà de ça pour se faire passer pour le premier magistrat de la République, violant toutes les procédures, toutes les lois et le dire aussi, c’est une honte. Donc je profite de cette occasion, pour prendre à témoin l’opinion nationale et internationale, parce que les agissements continus. On a adressé pour le moment à tous ceux qui doivent le savoir, la justice est saisie, le président de la République est saisi. Pour nous, il n’y a pas plus haut que ceux-ci. On attend de voir comment ceux-ci vont traiter cette situation. Mais en attendant, je prends l’opinion nationale et internationale que tout ce qui adviendra à mon mari, à ma famille je tiens Balla Samoura comme responsable, colonel Sangaré comme responsable, je prends colonel Lancei comme responsable et colonel Moussa Camara du gouvernorat de Conakry comme responsable. En fait, c’est une bande qui est déterminée à supprimer mon mari pour des raisons que j’ignore. Mais qu’ils sachent une chose quand tu travailles avec un partenaire, c’est que vous vous connaissez. Je les informe ici que Madame Zhang et Jeanne Kelly, personnellement c’est des amis très proches de moi, qu’ils sachent ici que tout ce qu’ils se sont dit, qu’ils se sont promis, c’est un secret de polichinelle. Mais au moment venu, je le dirai où je dois le dire et à qui je dois le dire. Balla Samoura doit arrêter de s’immiscer dans les affaires dans les affaires et dossiers de mines et de justice. Il doit arrêter de violer les lois et déclarer cela publiquement », a-t-elle déclaré.

» Monsieur Kanté a été invité suite à une plainte régulière déposée contre lui au Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale «

Contacté par notre rédaction pour avoir sa version des faits sur le sujet, le Colonel Balla Samoura nous a fait savoir que : « Monsieur Kanté a été invité suite à une plainte régulière déposée contre lui au Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale. Il a été entendu par les enquêteurs et quand le colonel est revenu, il l’a reçu, ils ont échangé et il est rentré chez lui. Aucune mesure de Garde à vue n’est encore prise contre lui et il n’a fait l’objet d’aucune SÉQUESTRATION ».

Maciré Camara

+224 628 112 098