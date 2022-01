Ahmed Sékou Touré, il était une fois ce FAMEUX NON qui aurait pu libérer l’Afrique du carcan colonial

🛑Par Marem, activiste sénégalaise de renom🛑Un jour du 9 janvier 1922, en Afrique Occidentale-française (AOF), principalement en Guinée Conakry dans la localité de Faranah, est né Ahmed Sékou TOURE. Après un long combat de lutte acharné pour la liberté des peuples d’Afrique, il a rendu l’âme à l’âge de 62 ans à Cleveland dans une localité américaine loin des terres guinéennes de ses aïeuls. Une terre libérée du pouvoir administratif colonial en 1958 grâce à ce FAMEUX NON adressé au Général français Jean-François De Gaulle.

Dans ce fameux Non, Ahmed Sékou TOURE a « préféré la liberté dans la pauvreté plutôt que la richesse dans la servitude » parce tout simplement il sait que Ce FAMEUX NON qui était une véritable aubaine pour libérer complètement les peuples africains de cet étau indescriptible et inimaginable dans lequel ils étaient pris au piège et qui a duré près de 500 ans.

Ce FAMEUX NON était non seulement une aubaine pour l’Afrique de se débarrasser des chaînes et camisoles mis de force par un pouvoir colonial qui faisait ce qu’il voulait sans partage ni négociation mais également Ce FAMEUX NON avait pour principal objectif d’oxygéner les esprits, de délier l’inventivité de l’intellect africain qui a été étouffée dans la répression, la privation et dans le pillages de ses œuvres et brevets puisque avant d’être colonisé, ce continent a été la capitale des grands savants de l’humanité.

Ahmed Sékou TOURE avait compris que l’Afrique pouvait s’en sortir toute seule. Car de la même manière où la force de ce continent a servi l’Occident, de cette même manière, cette même force pouvait se relever de ses blessures et aller à l’assaut des défis des peuples.

Raconte-moi l’histoire de ta lignée familiale ! Raconte-moi tes convictions et principes ! Raconte-moi ton idéal politique ! Je te dirai si ton combat est animé par la cause du peuple ou par l’intérêt personnel.

Bon sang ne saurait mentir !

Ahmed Sékou TOURE est issu d’une famille des combattants de l’Aristocratie de l’ethnie Mandingue. Sa grand-mère maternelle Bagbè Ramata Touré, était une des filles de l’Almamy Samory TOURE, grand empereur du Wassoulou. Durant près de 20 ans, le guerrier Mandingue a tenu bon et lutté à la préservation de la terre de ses aïeux contre la pénétration britannique et française.

Ahmed Sékou TOURE tient son esprit indépendant de ce grand chef Noir et fougueux qui n’a jamais courbé l’échine devant le colon!

Déjà, étant adolescent, il a montré le vrai visage de la dignité et de la liberté, pour avoir mené une protestation contre la nourriture servie à ses compagnons africains de classe, à l’école du colon, le lycée technique de Georges Poiret de Conakry. Expulsé de l’établissement, cela ne l’a pas empêché de rester droit dans ses convictions et principes. Expulsé de l’établissement, cela ne l’a pas empêché de rester droit dans ses convictions et principes. C’est ainsi qu’il a continué le combat pour l’Afrique en passant par des organisations syndicales et politiques de lutte pour la liberté, la démocratie et l’indépendance, jusqu’à ce jour où le peuple Guinéen lui confia les rênes de la Nation.

Quel périlleux combat ! En politique, les ambitions n’étant pas les mêmes, tous les moyens sont permis pour déstabiliser et corrompre les consciences pour arriver à ses fins.

Ce FAMEUX NON n’a pas été fait tâché d’huile parce que le peuple africain était divisé par les mains du prédateur. La Guinée libérée par le pouvoir colonial n’était pas pour autant libérée de l’esprit dominant de ce continent qui a fait suer le peuple africain jusqu’au sang.

Et malheureusement, ça continue jusqu’à aujourd’hui !

Imaginez aujourd’hui que serait l’Afrique de l’Ouest si tous les États africains francophones avaient dit NON ensemble au Général De Gaule?

Joyeux anniversaire à Grand COMBATTANT AFRICAIN. TOURÉ MAMDÉMORY. Mansaké – Repose en paix! Tu as fait ce qu’il fallait pour l’Afrique.

Aujourd’hui 9 Janvier 2022, les esprits panafricains célèbrent ton centenaire. Nous te saluons et te disons que le combat continue pour redonner à l’Afrique son lustre d’antan.

Vive l’Afrique ! Vive le peuple guinéen !✊

Mes hommages à la maman des Premières Dames de la République de Guinée Conakry, j’ai nommé, Madame Hadja Andrea TOURÉ.💝

Big up à tous mes frères et sœurs africains particulièrement à Soninké Diane et Mohamed Keita.

We never give up !✊

One LOVE

Dimanche 09 Janvier 2022.

Plume de Citoyenne

MaremKANTE