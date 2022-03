Aïcha Koné coupe court aux rumeurs sur sa mort: « je me porte très bien »

Passée pour morte dans la journée du mardi 1er mars, par des rumeurs qui ont circulé sur la toile, ce mercredi 2 mars 2022, Aïcha Koné, la célèbre chanteuse ivoirienne, a démenti les colporteurs de ces fausses nouvelles à travers les réseaux sociaux. C’était dans l’émission Mirador de Fim fm.

Celle qu’on appelle affectueusement « Maman Africa », la diva de la musique africaine, au cours de son intervention dans l’émission Mirador de FIM FM, n’a pas caché son mécontentement. Elle a clairement indiqué que cette nouvelle l’a vraiment choquée.

« Par la grâce de Dieu, je me porte très bien. Bon il faut dire que ça m’a un peu choquée, parce qu’il faut toujours venir à la source avant de dire quoi que ce soit. Et j’étais très très choquée pour mes amies qui appelaient de partout, qui étaient en pleurs même quand elles m’avaient au téléphone, elles éclataient en sanglots. Vraiment, ce côté-là, ça m’a beaucoup attristée. Cest ce qui me désole mais bon, on fait avec. C’est ça au fait, ça ne plaît pas à tout le monde. Je ne sais pas comment juger ça, je ne sais pas qu’est-ce qui peut pousser des gens à voir quand même leur prochain mourir. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais je trouve ça dommage. », a-t-elle déclaré Aïcha Koné qui a terminé son intervention par une chanson en dioula (maninka) pour dénoncer la méchanceté des gens.

Christine Finda Kamano