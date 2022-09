Aïcha Koné : « je dois avoir peur parce que j’ai chanté Assimi Goïta?

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Aïcha Koné, la diva de la musique ivoirienne dénonce le comportement de Alhassane Dramane Ouattara, président de la Côte d’Ivoire qui menacerait de l’envoyer en prison parce qu’elle a chanté une chanson pour Assimi Goïta, président de la transition Malienne. Selon elle, cela ne fait pas honneur à Ouattara.

« Parce que j’ai chanté pour quelqu’un, il va me créer des problèmes. Le grand-frère Salif Keita que je respecte a chanté pour Ouattara c’est des chansons que j’écoute souvent. Qui s’est plaint ? Qui s’est fâché ? Qui a mis Salif en prison? Pour ça. Alors moi je dois avoir peur, parce que j’ai chanté Assimi? J’ai fait une chanson pour Mamadi Doumbouya, j’ai fait une chanson dans laquelle je parle de Damiba du Burkina, le vent de la liberté. Si mon pays me fait confiance et m’envoie voir Assimi, je le ferais sans hésiter. Si je peux intervenir pour arranger la situation de Karim, je le ferai, je peux demander pardon pour tous ceux qui sont hébergés ici. Je peux le demander à Assimi. Le père à ma mère est du Mali, de Sikasso de Kabrela, il s’appelait Moussa Traoré, il a épousé une femme Gourou de la Côte d’Ivoire qui a donné naissance à ma mère », a-t-elle déclaré.

Dans une autre vidéo précédente, Aïcha Koné disait qu’elle aime bien son pays, la Côte d’Ivoire. Cependant, parlant de la chanson qu’elle a faite pour Assimi Goïta, elle essaye de justifier cela en disant que ce dernier ( Assimi Goïta) est un panafricaniste, qu’elle l’admire pour son combat qui est panafricain. Pour elle, ça n’a rien à avoir avec les 46 soldats ivoiriens qui sont retenus au Mali.

Christine Finda Kamano