Aïd al-Adha : les vœux de Souleymane Condé de DRG pour la Guinée

Eid Mubarak à tous et à toutes,

Il est particulièrement agréable pour moi de souhaiter bonne fête au peuple de Guinée, aux militants et sympathisants de la Diversité Républicaine de Guinée-DRG.

L’aïd est une fête de partage. C’est l’occasion de se rappeler des autres par un geste d’amour, de compassion (personnes vulnérables) afin qu’ils aient de la joie et un sourire.

Quant à notre pays, il est plongé dans une crise sociale, politique et économique sans précédent dont la source est la volonté d’un seul homme de s’éterniser au pouvoir en ne respectant naturellement aucune règle démocratique , ni de bonne gouvernance.

Une pensée à mes anciens co-détenus qui continuent de croupir illégalement à la maison centrale de Conakry. Qu’Allah vous libère chers frères Fonike Mangue, Étienne Soropogui, Ismael Conde, Mamady Onipogui et tant d’autres.

Je terminerai pour dire ayons foi en Allah, soyons des hommes et des femmes justes, intègres et patriotes. Nos sacrifices pour Guinée démocratique, unie et prospère ne seront jamais vains.

Qu’Allah vous bénisse,

Qu’Allah bénisse la Guinée. Amen.

Souleymane Conde

Président de La Diversité Républicaine de Guinée – DRG