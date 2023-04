Aïd-Al-Fitr : l’imam de Fayçal Elhadj Saliou appelle à l’union des Guinéens face aux défis…

À la grande mosquée Fayçal de Conakry, la plus grande du pays, ils étaient des milliers de personnes à rallier l’intérieur et l’esplanade de la belle mosquée, nouvellement reconstruite.

Dans son sermon, le premier imam de Fayçal Elhadj Mamadou Saliou Camara qui a dirigé cette prière a rappelé l’importance du mois saint de ramadan, qui est “un mois au cours duquel le Tout Puissant Allah a fait descendre le Coran, un mois où il existe la nuit du destin qui équivaut à 1000 mois d’adorations (plus de 83 ans)”.

Poursuivant, le premier Imam a exhorté le peuple de Guinée tout entier à l’union, à la cohésion et à l’amour du prochain, des choses qu’enseigne l’islam.

Après les remerciements à l’endroit du président de la transition colonel Mamadi Doumbouya et les autorités saoudiennes pour tous les efforts consentis pour faire de la mosquée un “joyau”, le ministre secrétaire général des affaires religieuses Elhadj Karamo Diawara a rappelé l’importance de cette fête pour les musulmans avant d’inviter les uns et les autres à la cohésion nationale.

“Aujourd’hui, c’est la tradition du Prophète Mohammed (PSL) pour marquer la fin du mois saint de ramadan, par ses invocations qu’on appelle l’Aïd-Al-Fitr ou la fête de ramadan (…) Cette réjouissance doit guider chacun de nous pour pardonner à son prochain, s’accepter dans les différence, apaiser les cœurs, faire en sorte que tous nos différends soient résolus par la voie pacifique et non par la violence. C’est ça l’importance de la fête, c’est de renforcer les liens de solidarité, de fraternité d’amour entre la communauté musulmane d’une part et d’autre part entre les autres confessions religieuses pour que la Guinée reste un pays stable”, a-t-il formulé.

Pour sa part, le ministre des Mines et de la géologie Moussa Magassouba a profité de l’occasion lors d’une interview accordée à la presse pour rappeler qu’aucun développement économique n’est possible sans la paix et la concorde.

Cette forte mobilisation des musulmans de Guinée a connu la présence des ministres directeur de cabinet de la présidence de la République Djiba Diakité et du Budget Lancinet Condé.

Mamadou Yaya Barry