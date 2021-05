Aid Al Fitr : le message fort du président du CNOSCG

Chers concitoyens,

A l’occasion de la fête musulmane de l’Eïd el fitr, permettez moi de vous formuler mes vœux de fraternité, d’amour, de paix, d’unité, de communion, d’entente, de réconciliation et de développement.

Cette année 2021 à l’instar de celle qui l’a précédée à été marquée par le contexte difficile et suffocant de la crise sanitaire du COVID 19, et malgré cela, nos compatriotes musulmans ont observé la même ferveur, la même passion, et le même engouement qui les ont toujours caractérisé pendant ce mois béni de ramadan. Ainsi, Qu’Allah dans sa miséricorde infinie, exauce toutes les prières dites par les fidèles musulmans pendant ce mois saint et préserve aussi notre cher Guinée.

Chers concitoyens, en matière de foi, c’est pendant les moments les plus difficiles qu’on acquiert les plus grandes bénédictions et pardons de la part du créateur. Pour ce faire, je me permet de déclarer que ce mois saint fut le plus gracieux pour la communauté musulmane et le peuple de guinée.

Au nom de ma grande famille CNOSCG, je félicite le courage et salue la communion d’esprit dont le peuple de Guinée tout entier a fait montre dans la lutte contre cette pandémie.

Chers concitoyens

Permettez surtout que j’exprime ma profonde consternation face aux pertes humaines qu’on continue à déplorer du fait du COVID 19 et de formuler mes sincères condoléances les plus émues et attristées à toutes les familles victimes, au peuple de Guinée.

Bonne santé à tous ceux qui sont alités, sans oublier ceux que j’appelle les “soldat de la vie” c’est à dire nos vaillants médecins, infirmiers et tous ceux dont les efforts sont entrain de concourir à l’éradication de cette terrible pandémie, recevez mes encouragements et félicitations particuliers.

Chers concitoyens,

En ce jour de réjouissance, j’invite tous les guinéens

A l’unité sacrée et au patriotisme de nos pères fondateurs de la nation pour qu’ensemble, on puisse relever le défi de pardon national, de reconciliation, de prospérité et d’unité qui s’imposent impérativement à notre chère patrie.

Par ailleurs, j’en appelle à l’acceptation et la haute compréhension des notions vitales de l’altérité et de la différence qui ne sont en fait que des facteurs de richesses, de forces et de patriotisme dont la vertu est et sera toujours la construction de cette Guinée unie, forte que nous voulons pour nous-mêmes et pour les générations futures.

Aux autorités Guinéennes, j’invite à plus de foi, de sensibilité, de responsabilité qui doivent se traduire dans des volontés politiques réelles face à la difficile conjoncture que nos concitoyens traversent pour le bon vivre des guinéens.

Je termine en réitérant mes souhaits de bonne fête à tous les fidèles musulmans de Guinée et du monde entier avec le ferme espoir que mon message sera entendu par les uns et les autres.

Qu’ Allah récompense nos bien fait et expie nos péchés. Amen!