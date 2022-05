Aïd el-Fitr : 12 cas d’accident dont 9 dans le Grand Conakry et 6 morts (bilan)

Dans un communiqué ce mercredi 4 mai 2022 à Coleah, le Directeur Général de la police nationale a bilan des cas d’accident enregistrés pendant les festivités de l’Aïd El Fitr les 02 et 03 mai dernier.

Selon Abdoulaye Sampil, en dépit des appels répétés de son département à la vigilance et à plus de responsabilité des usagers de la route, 13 cas d’accident ont été enregistrés dont 9 dans le Grand Conakry et 3 à l’intérieur du pays notamment à Mamou, Kankan et NZérékoré.

« Le bilan de ces cas d’accident se présente comme suit : Six (06) morts dont cing (05) à Conakry, un (01) à Coyah ; Sept (07) blessés graves dont quatre (04) à Conakry et trois (03) à l’intérieur du pays ; Cing (05) blessés légers dont (02) à Conakry et trois à l’intérieur du pays. Et enfin trois dégâts matériels importants à Conakry », a-t-il déclaré signalant l’implication de 5 motos sur les 12 cas d’accident rapportés, soit 42 %.

Rappelant à tous les usagers leur obligation absolu de veiller aux respects du code de la route, la Direction Générale de la Police Nationale invite une fois encore les parents à plus de vigilance sur leurs enfants notamment en cette période de fête potentiellement accidentogène.

Pour finir le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile à travers la Direction Générale de la Police Nationale présente ses condoléances les plus attristées aux familles, proches et parents des victimes. Il souhaite également un bon rétablissement aux blessés.

LISTE DES VICTIMES DU 02 AU 03 MAI 2022

1- Kaporo-rails: Kemoko Mara, agé de 04 ans;2- Dabondy : 03 morts dont le père de famille (Alpha Oumar DIALLO), sa femme (Mafoudia CAMARA) et leur enfant de 04 ans3- Sonfonia: Caporal-chef Lavilé KOLIE des Forces Spéciales4- Coyah/Bentourayah Alhassane CAMARA, un enfant de 06 ans

Maciré Camara