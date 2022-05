Aïd el-Fitr: 3 enfants perdent la vie dans un accident, à Kaporo

Nous venons de l’apprendre. Un accident de la route s’est produit à Kaporo, non loin du marché du même nom, dans la Commune de Ratoma, en haute banlieue de Conakry. Le drame a eu lieu entre le pont de Kaporo et le marché.

Ces sont au total trois enfants non encore identifiés [fille et garçon ndlr] qui ont péri dans cet accident.

Selon un témoin, ces enfants étaient sortis à l’occasion de la fête de l’aid-El-Fitr marquant la fin du mois de ramadan pour demander « salimafo ».

La voiture qui est à la base de cet accident mortelle a été aussitôt calcinée par les citoyens furieux.

Mamadou Yaya Barry