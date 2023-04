Aid-El-Fitr à Boké: l’imam de la grande mosquée plaide pour l’unité et la solidarité des Guinéens 

Les fidèles musulmans de la région administrative de Boké, à l’instar de leurs coreligionnaires du pays et ceux du reste du monde, ont célébré ce vendredi, 21 avril 2023, l’Aid-El-Fitr dans la concorde et la solidarité.

Dans leurs sermons respectifs, les imams déployés sur les différents sites de prière ont imploré la grâce divine avant de prier pour la paix et l’unité des Guineens.

L’imam Râtib de la grande mosquée de Boké, El hadj Hassimiou Camara a prôné le pardon mutuel, la multiplication du bienfait, l’acceptation entre les frères musulmans.

El hadj Hassimiou Camara a plaidé pour la paix, l’entente et la solidarité des Guinéens pour le développement de la Guinée.

“Le jour de l’Aid-El-Fitr constitue pour la communauté musulmane un signal qui témoigne que Dieu attache du prix à l’unité et l’entente. Celui qui jeûne le mois de Ramadan et ajoute les six jours qui suivent”, précise l’imam Hassimiou Camara, c’est comme s’il a jeûné toute l’année.

Le préfet de Boké, Colonel Sény Silver Camara remercie le président de la Transition, Colonel Mamadi Doumbouya pour les multiples services rendus au peuple de Guinée depuis le 5 septembre 2021.

Le Gouverneur invite ses concitoyens à renforcer la foi en Dieu et la solidarité l’unité nationale pour que la Guinée se développe.

Le contrôleur général de Police invite la population à adhérer à la vision du Chef de l’Etat.

Mamadou Camara rassure enfin que l’élan de solidarité va continuer à régner entre les administrateurs territoriaux de la région de Boké.