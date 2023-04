Aïd-El-Fitr/Kindia : Elhadj Mamoudou hausse le ton contre les assassinats : “le coupable n’est jamais vu”

À l’image des autres villes de la république de Guinée, les fidèles musulmans de la préfecture de Kindia ont célébré dans l’allégresse ce vendredi 21 avril 2023, la fête de l’Aïd-el-Fitr, une fête qui marque la fin d’un mois de jeûne et d’abstinence. Seulement cette fête intervient au moment où les cas d’assassinat sont fréquemment enregistrés en Guinée plus particulièrement dans la cité des agrumes. À cette occasion, le grand imam et les autorités de Kindia ont mis à profit l’Aïd-el-Fitr pour déplorer cette recrudescence de la criminalité dans le pays.

C’est à la place des martyrs de Kindia que les autorités administratives, les sages, les imams et les fidèles musulmans se sont réunis pour s’acquitter de cette obligation religieuse. Seulement la fête de l’Aïd el-Fitr intervient au moment où le taux d’insécurité monte crescendo dans la cité des agrumes (Kindia) où deux jeunes ont été assassinés en l’espace de trois jours. Une situation qui intrigue même le grand imam de Kindia.

« Nous prions pour nos dirigeants qu’Allah veille sur eux, qu’ils continuent à faire de bonnes actions pour notre pays, de ne pas changer. Qu’Allah veille sur leurs représentants ici à savoir le gouverneur, le gouverneur, le maire etc. Nous sommes fiers de vous par rapport à tout ce qu’ils font pour nous ici car on sort ensemble, on rentre ensemble et on rit ensemble alors que Dieu veille sur eux. Seulement ce que nous allons leur dire, c’est de dire au président Mamadi Doumbouya de préserver le pays des cas d’assassinat, il y a eu trop de morts. Un mort, deux morts, trois morts cela apporte l’inquiétude. Tu entends seulement ils ont assassiné quelqu’un, le coupable ne sera pas vu. À vous Monsieur le préfet et le gouverneur, Dieu merci vous êtes des détenteurs d’armes et Dieu vous a confié notre sécurité alors préservez le pays de ces cas d’assassinat », a dit Elhadj Mamoudou Camara

Après la prière des deux rakats de l’Aïd el-Fitr, dans son intervention, le gouverneur de la région administrative de Kindia, le général à la retraite, Elhadj Ibrahima Kalil Condé s’est aussi exprimé sur ce phénomène d’insécurité. « L’insécurité nous préoccupe autant parce qu’il y a longtemps nous avons convoqué une réunion de la commission régionale de défense et de sécurité et j’ai demandé de prendre toutes les dispositions de renforcement des dispositifs de sécurité dans notre région. Le cas de Kindia, les dispositions ont été prises. Ils ont reparti les quartiers entre les services, de Tapioka jusqu’à Foulayah, de Cacia à Caravansérail, de la contournante jusqu’à Sambaya, tous ces secteurs sont repartis entre les services de défense et de sécurité. Un pick-up est déployé chaque nuit. Seulement quel que soit le nombre des services de sécurité et de défense, il faut qu’il y ait la participation de la population pour la sécurité de notre localité. C’est pourquoi je demande la participation de la population pour que la sécurité soit renforcée dans notre localité », a dit le gouverneur de région.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10